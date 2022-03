Incêndios em Uberlândia: empresa é destruída e obra teve que ser paralisada

Empresa ficou completamente destruída (foto: Reprodução/ViaDrones)

Dois grandes incêndios mobilizaram os militares do Corpo de Bombeiros em Uberlândia neste domingo (27/2), sendo um deles em uma empresa de reciclagem e outro na construção de um bolsão para coleta de água pluvial. As causas ainda são investigadas, mas no segundo caso, uma usuária de drogas pode ter causado o fogo. O trabalho dos bombeiros começou durante a tarde e seguiu até o início da noite.



A empresa de recicláveis, que fica no bairro Segismundo Pereira, na cidade do Triângulo Mineiro, deu grande trabalho aos bombeiros para que casas próximas não fossem atingidas. Os imóveis foram evacuados e o combate se deu pelo entorno da empresa. A grande quantidade de material combustível impedia que as chamas fossem extintas.

Além do cuidado com vizinhos do depósito, foi preciso que os bombeiros entrassem no imóvel para resgatar cães do local. Os animais eram mantidos para fazer a guarda da empresa. Nenhum deles se feriu, assim como nenhuma pessoa. Apenas a empresa teve prejuízos materiais, o galpão foi completamente destruído.

O local será vistoriado novamente e a documentação analisada para saber se houve algum tipo de negligência e também para encontrar possíveis causas.

Obra foi parada e prejuízo chega a R$ 140 mil (foto: Reprodução/ViaDrones)

Bolsão



O outro combate começou por voltas das 17h do domingo, quando, no bairro Morumbi, uma mulher entrou indevidamente na obras de construção de um bolsão e acabou incendiando manilhas de polietileno de alta densidade. O material era usado para criar uma sistema de escoamento da região, trabalho que vinha sendo executado por uma empresa contratada pelo Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia (Dmae).

Mais de 20 tubo foram queimados total ou parcialmente, o que gerou paralisação da obra e um prejuízo de R$ 140 mil, aproximadamente. A obra era prevista para abril.

Ainda não se sabe se houve um acidente ou se a invasão foi com o fim de queima da tubulação. Segundo o Dmae, um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar foi registrado.