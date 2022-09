Casal com criança de colo é preso em flagrante após roubo a mercado

O casal foi preso pouco tempo depois do roubo a mão armada; no carro foram encontrados objetos levados durante o assalto (foto: Guarda Municipal de Uberaba/Divulgação)

Um casal que estava com o filho pequeno no colo foi preso na noite dessa quinta-feira (1/9) dentro de um carro sob suspeita de participação em um roubo de um mercado, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.Segundo a Guarda Municipal (GMU), um tiro disparado durante o assalto atingiu o teto do estabelecimento situado no bairro Boa Vista. Clientes e funcionários foram rendidos e tiveram seus pertences levados.Pouco depois do crime, o casal foi flagrado na avenida Elias Cruvinel com uma quantia em dinheiro e objetos roubados do comércio. Outros dois suspeitos conseguiram descer do carro antes da chegada da GMU e fugiram por uma mata.O homem e a mulher alegaram aos guardas municipais que foram sequestrados próximo ao local do crime e obrigados a participar da ação.Eles permaneceram detidos e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba para as demais providências.Segundo a Guarda Municipal, a tia de um dos presos recebeu a criança. Já o carro apreendido foi levado a um pátio conveniado ao Detran.