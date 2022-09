Motorista de aplicativo é assaltado por três homens no Centro de BH

Os bandidos fugiram. O carro, a arma artesanal e alguns pertences do motorista foram recuperados (foto: PMMG/ Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi assaltado por três homens na Rua dos Caetés, esquina com Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 1h da manhã desta terça-feira (13/9). A vítima, Leonardo Machado Cardoso, de 38 anos, conseguiu recuperar o veículo juntamente com os policiais com ajuda de um rastreador do GPS de um telefone, anexado ao carro.

A vítima informou aos policiais em depoimento que estava desembarcando um passageiro, quando foi abordado aos gritos: "perdeu, perdeu!!". Uma arma foi apontada para Leonardo, e ele tentou segurar o revólver para conter a ação dos bandidos. Mas desistiu da reação e entregou o carro, temendo por sua segurança.

A PMMG conseguiu localizar o carro, com os pertences do motorista. Foram apreendidos uma arma artesanal e recuperados cartões da vítima e o veículo. O carro estava abandonado no bairro Concórdia.

Os bandidos usaram alguns cartões para sacar dinheiro da vítima e fugiram. Ninguém ainda foi preso e a Polícia Civil segue com a investigação do caso.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen