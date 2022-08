Caso Bárbara Vitória: corpo do suspeito foi liberado do IML

Polícia Civil retira o corpo do suspeito na casa da tia dele, no bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quinta-feira (4/8), que após ser submetido a exames no Instituto Médico-Legal (IML), o corpo do suspeito de matar a menina Bárbara Vitória, foi liberado aos familiares. A causa e circunstâncias da morte dele estão sendo investigadas.





O órgão ressalta ainda que o inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias, causa e autoria da morte da criança de 10 anos prossegue com as investigações. Segundo a PCMG, “já foram feitos exames periciais e médicos, ouvidas testemunhas, suspeito, além de diligências e análises de materiais colhidos que possam levar à elucidação completa do crime”.



A Polícia Civil diz que o investigado, de 50 anos, cedeu voluntariamente material genético para a coleta e que a investigação aponta o homem como suspeito do crime, mas nenhuma linha investigativa é descartada.





O homem foi encontrado morto na tarde de ontem, na casa de uma tia, no bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele teria se enforcado.