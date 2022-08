"Justiça": Corpo da menina Bárbara é enterrado em BH

Mãe da menina Bárbara acompanha carrinho que leva o corpo da filha para ser enterrado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Justiça. Esse era o pedido de todos os presentes no sepultamento da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, na tarde desta quarta-feira (3/8), no Cemitério Bosque da Esperança, em BH.





Os pais de Bárbara receberam das mãos do presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, uma bandeira do clube. Visivelmente emocionados, eles agradeceram a homenagem, já que o Atlético é o clube de coração da família.

“Agradecemos o apoio que estamos recebendo de todo mundo”, disse Rita das Dores, tia de Bárbara.



“Recebemos muita solidariedade de todas as pessoas, o que nos fortalece neste momento. Nada vai nos trazer ela de volta, mas só queremos a justiça”, completou.

Sérgio Coelho, presidente do Atlético, entrega uma bandeira do clube para a mãe da menina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

O pai de Bárbara chegou a passar mal quando o carrinho com o corpo dela foi retirado do veículo. A mãe dele, avó da criança, também se sentiu mal. No caminho para o local do sepultamento, as pessoas rezaram, cantaram e gritaram por justiça. “Viva a Bárbara”, gritavam e aplaudiam.



“Quero justiça por essa covardia que fizeram com a minha neta. Não me conformo com isso. A polícia tem que fazer justiça”, dizia muito emocionada a avó.



Antes do sepultamento, o pastor fez uma oração e os familiares e amigos rezaram mais uma vez o Pai Nosso. Pétalas de flores foram jogadas no caixão, sob aplausos e gritos pedindo justiça pela morte de Bárbara.