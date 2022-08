Velório de Bárbara: sob gritos de justiça, corpo é levado ao cemitério

(foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press)

O corpo da menina Bárbara Vitória deixou a funerária no bairro Lagoinha, Região Nordeste, onde estava sendo velado desde a manhã desta quarta-feira (3/08). Familiares e amigos saíram pedindo justiça pela morte da menina.













(foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press)

Momentos depois, moradores do Bairro Mantiqueira, onde a família mora, chegaram à funerária em uma manifestação, com cartazes e balões brancos. “Queremos justiça”, gritavam.





A rua em frente ao Hospital Odilon Behrens ficou interditada por alguns minutos.









Uma senhora passou mal e muitos deixaram o local emocionados. A mãe de Bárbara precisou ser amparada e chorava muito.





O caixão de Bárbara estava coberto com a bandeira do Atlético e foi colocado no veículo enquanto as pessoas cantavam o hino do clube.





(foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press)



O corpo segue para ser sepultado no Cemitério Bosque da Esperança, às 15h, em cerimônia reservada à família.