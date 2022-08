Caso Bárbara Vitória: suspeito de assassinato da menina é encontrado morto

Suspeito do assassinato da menina Bárbara Vitória (foto) é encontrado morto (foto: Redes Sociais/Reprodução) O principal suspeito de ter cometido o assassinato da menina Bárbara Vitória , de 10 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3/8) no bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. As informações são da Polícia Civil (PCMG).







foi encontrada morta nessa terça (2/8) em Ribeirão das Neves, após estar desaparecida desde domingo (31/7). Ela havia saído de casa para comprar pães, a pedido dos pais. O corpo da criança foi encontrado em um matagal próximo de onde a família mora.







A menina Bárbara Vitória foi encontrada morta nessa terça (2/8) em Ribeirão das Neves, após estar desaparecida desde domingo (31/7). Ela havia saído de casa para comprar pães, a pedido dos pais. O corpo da criança foi encontrado em um matagal próximo de onde a família mora.

Desde que imagens do homem foram amplamente divulgadas, ele estaria recebendo ameaças de linchamento. Ele teria ido à casa de familiares em Belo Horizonte, depois de receber orientações da Polícia Civil.





De acordo com o porta-voz da Polícia Civil, Saulo Castro, as investigações relativas ao homicídio da criança seguem paralelamente com a análise de circuitos de segurança, depoimentos e exames periciais.