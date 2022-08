Caso Bárbara Vitória: vídeo de amiga comove as redes sociais

Um vídeo com a voz da menina Bárbara Vitória comoveu as redes sociais nesta quarta-feira (3/8). Nele, a menina agradece pelo presente que recebeu de uma amiga – um brinco, que ela teria usado em várias ocasiões e gostado muito. A amiga, Riniemy Elizabeth, publicou o vídeo nas suas redes pessoais como uma homenagem à criança, encontrada morta nessa terça-feira (2/8).

“A senhora tá bem? Sabia que eu estou usando muito o brinco que a senhora me deu? Eu já usei ele no meu aniversário. Já usei ele no aniversário da Manu. Já usei pra sair. Já fui na Igreja com ele. Obrigada por tudo, tá, Riniemy?”, disse Bárbara no áudio, com sua voz meiga. O áudio é de 5 de maio.