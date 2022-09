Inquérito de mãe e filha desaparecidas na última semana é arquivado

Ludmila e Kyara foram encontradas com ajuda das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. (foto: Redes Sociais/Reprodução) O inquérito que investigava o desaparecimento de Ludmila Jesus da Silva, de 23 anos, e da filha Kyara, de 3, foi arquivado na última quarta-feira (14/9). A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta segunda-feira (19/9).





Segundo nota oficial, a mulher prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil em Morada Nova de Minas, negando ter fugido ou sofrido qualquer ameaça ou agressão física por parte do parceiro.





Ela explicou que se perdeu depois que o celular ficou descarregado e que teria ficado sem sinal para ativar a localização via GPS.





"A PCMG esclarece que, por não haver indício de crime identificado até o momento, o procedimento instaurado para apurar o desaparecimento foi arquivado pela autoridade policial no dia 14 de setembro", informa.





Relembre o caso





Ludmila e Kyara foram encontradas na zona rural de Morada Nova de Minas, após ficarem desaparecidas por três dias.





As duas receberam alta na última terça-feira (13/9), após ficarem internadas no Hospital São Sebastião. Segundo o tenente Rodolfo Andrade Ferreira, as duas foram encontradas com o auxílio de um drone, operado por um voluntário e um policial militar da Patrulha Rural da Polícia Militar.





Elas haviam saído de carro no último dia 9, de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, juntamente com Valter, parceiro de Ludmila. O carro teria atolado em uma região rural, e o jovem precisou buscar ajuda. Ao voltar, as duas já tinham sumido.





"Não tinha sinal para ligar 190, aí uma viatura chegou, e viramos a noite procurando", diz o jovem, por meio do Instagram.





Elas foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) apresentando quadros de hipoglicemia, desidratação e pequenas escoriações.