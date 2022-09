Hospital Odilon Behrens receberá nova maternidade e centro obstétrico

A Unidade Materno-Infantil do Hospital Odilon Behrens é uma referência não só para Belo Horizonte, mas para toda a região. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O Hospital Odilon Behrens vai receber uma nova maternidade e centro obstétrico até 2024. As obras começam neste mês de setembro, em um terreno ao lado do hospital, na região Noroeste. A expectativa é ampliar a oferta de leitos, melhorar o atendimento aos usuários e as condições de trabalho dos profissionais, afirma a prefeitura.









Os recursos são do Fundo Municipal de Saúde, com financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF) e do Tesouro. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) vai supervisionar as obras.





A Unidade Materno-Infantil do Hospital Odilon Behrens é uma referência não só para Belo Horizonte, mas para toda a região. Segundo a PBH, a expansão tem como objetivo ampliar a capacidade da unidade absorver a demanda crescente da capital e municípios próximos com garantia de atendimento humanizado, seguro e acolhedor.





A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2024.