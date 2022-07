BH: mulher é internada no Odilon Behrens após cirurgia plástica em clínica

Ela está internada no Hospital Odilon Behrens (foto: PBH/ Divulgação)

Uma mulher de 56 anos teve que ser socorrida às pressas para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, depois de fazer uma cirurgia plástica nessa quarta-feira (27/7).

Informações dão conta de que Fabíola Corrêa da Silva realizou o procedimento no Hospital da Plástica Contorno, que fica no Bairro de Lourdes. Ela foi submetida a uma lipoabdominolastia e o motivo do socorro pode estar relacionado a erros médicos.

De acordo com o Hospital da Plástica, o local oferece serviço de locação de bloco cirúrgico para esses procedimentos estéticos, porém, toda a responsabilidade sobre o paciente é do médico responsável pela cirurgia.

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disse que “informações sobre o tratamento realizado são esclarecidas aos familiares durante o boletim médico, no horário de visitas. O prontuário médico é dado sigiloso que somente pode ser retirado pela paciente ou por um representante legal que tenha uma procuração autorizando seu acesso aos dados”.

Foi constatado pela Secretaria que o local possui alvará sanitário, que estava em processo de renovação, e tem o procedimento cirúrgico listado entre os serviços oferecidos na clínica.

Em nota, o Hospital da Plástica deu esclarecimentos sobre o ocorrido. Confira na íntegra:

“O hospital dia Hospital da Plástica Contorno, hospital capacitado e com infraestrutura de ponta, especialista em cirurgias plásticas, vem por meio desta nota, se manifestar frente ao ocorrido em decorrência da realização de cirurgia plástica Lipoabdominoplastia, realizada no dia 27/07/2022 na paciente FABÍOLA CORRÊA DA SILVA em suas dependências.

A paciente deu entrada no bloco cirúrgico no dia 27/07/2022, no período da manhã. A cirurgia terminou no mesmo dia no período da tarde, sem qualquer tipo de intercorrência, assim como em seu pós-operatório imediato e tardio. No momento em que foi observada a intercorrência cirúrgica na paciente, de pronto foram informados seus familiares por meio de seu marido, ocasião em que a paciente foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens por meio de ambulância - UTI móvel, com todos os equipamentos e profissionais, acompanhados pela médica responsável e anestesista que atuaram na cirurgia. Durante todo o percurso a paciente se encontrava estável sendo preservada sua saúde, segurança e zelo.

A paciente deu entrada no referido Hospital e permaneceu sob os cuidados médicos dos profissionais daquele nosocômio, ocasião em que a médica cirurgiã plástica acompanhou a paciente durante todo o momento e observa até este momento, atentamente, sua evolução.

Toda equipe do Hospital da Plástica Contorno, em conjunto com a médica cirurgiã plástica, prestou assistência para a paciente, antes, durante e depois da cirurgia realizada, com a segurança e o zelo que é de costume.

Cabe salientar que o Hospital da Plástica Contorno presta o serviço de locação de bloco cirúrgico, disponibilizando os equipamentos, instrumentos e demais aparatos para cirurgiões plásticos realizarem suas cirurgias. Além disso, realiza rigoroso controle de infecção hospitalar bem como se encontra munido de toda documentação sanitária, municipal, estadual e federal.

Ressaltamos que estamos em contínuo contato com o Hospital Odilon Behrens para atualizar as informações do quadro médico da paciente, ocasião em que nos manifestaremos posteriormente com maior riqueza de informações, respeitados os dados sigilosos da paciente.“