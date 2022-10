Corpo de estudante que se afogou durante trabalho de campo é sepultado

Sob um clima de muita comoção, foi sepultado ao meio-dia desta terça-feira (25/10), no Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, no Norte de Minas, o corpo do universitário Samuel Ferreira Rodrigues, de 21 anos. Ele morreu depois se afogar no Rio Pandeiros, no município de Januária, na mesma região, na tarde de sábado (22/10).

Integrante de família humilde, Samuel se deslocou para a região junto com um grupo de aproximadamente 25 alunos do curso de geografia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), para fazer um "trabalho de campo" na Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Pandeiros, afluente do Rio São Francisco.

O corpo foi resgatado no Rio Pandeiros, próximo a uma cachoeira, por uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde de segunda-feira (24/10). Os militares tinham iniciado as buscas no local desde a tarde de sábado, quando ocorreu a fatalidade.

Segundo o comandante do 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Januária, tenente Geraldo Gonçalves Xavier, testemunhas disseram que um dos estudantes que participavam do “trabalho de campo” entrou no rio próximo da cachoeira e começou a se afogar.

Na sequência, outros estudantes também saltaram no rio para tentar salvar o aluno que estava se afogando. Ainda conforme as testemunhas, Samuel, mesmo sem saber nadar, mas, movido pelo espírito de querer ajudar a salvar o colega, também entrou no rio. O universitário acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu nas águas do rio enquanto o colega que estava se afogando foi salvo e sobreviveu.

O sepultamento do corpo de Samuel foi acompanhado por centenas de pessoas, entre parentes, amigos, colegas do estudante e professores da Unimontes. A vice-reitora da Universidade, Ilva Ruas de Abreu, também esteve presente, juntamente com o pró-reitor de Extensão, Paulo Eduardo Gomes de Barros e outros representantes da instituição.

Na despedida do estudante, amigos e parentes de Samuel exibiram balões brancos. O pastor João Aguiar, da Igreja de Deus Reavivamento Pentecostal, que é ligado à família do universitário, lembrou das virtudes de Samuel, que completaria 22 anos de idade em novembro proximo. “Vivemos a dor da despedida. Mas, também devemos manifestar sempre à nossa gratidão à Deus”, afirmou o pastor durante a pregação.

Lamentando a fatalidade, o religioso agradeceu às equipes do Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar de Meio Ambiente pelo trabalho de resgate no Rio Pandeiros. Agradeceu ainda aos colegas de Samuel, aos professores e à Unimontes pelo apoio à família do estudante.