Corpo de estudante é resgatado no Rio Pandeiros, em Januária

Equipes resgataram o corpo de estudante perto de cachoeira (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação) O corpo do estudante Samuel Ferreira Rodrigues, de 20 anos, foi resgatado por soldados do Corpo de Bombeiros (CBMMG) no Rio Pandeiro, no município de Januária, no Norte de Minas, na tarde desta segunda-feira (24/10). O jovem desapareceu nas águas do rio, perto de uma cachoeira, na tarde desse sábado (22/10).





No início da noite desta segunda-feira, o comandante do 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Januária, tenente Geraldo Gonçalves Xavier, disse ao Estado de Minas que testemunhas informaram que um dos estudantes que participavam do “trabalho de campo” entrou no rio próximo da cachoeira e começou a se afogar.



Afogamento



De acordo com Gonçalves, outros estudantes também saltaram no rio para tentar salvar o aluno que estava se afogando. Ainda conforme as testemunhas, Samuel, mesmo sem saber nadar, mas movido pelo espírito de querer ajudar a salvar o colega, também entrou no rio.





Samuel, cuja família mora em Montes Claros acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu nas águas do rio, enquanto o colega que estava afogando foi salvo e sobreviveu.





A equipe dos bombeiros iniciou as buscas pelo corpo ainda na tarde de sábado. No local, o Rio Pandeiros tem de seis a sete metros de profundidade e conta também com pedras, o que dificultou o trabalho dos militares.





O corpo da vítima foi encontrado perto da cachoeira, em local que tem uma profundidade de dois a três metros.





Conforme o tenente Gonçalves, o corpo do estudante foi encontrado junto com um pedaço de corda. Porém, o artefato não teve ligação com as causas do afogamento da vítima. O pedaço de corda estava solto no fundo do rio.