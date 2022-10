Chuvas em BH: quedas de árvores prejudicam trânsito

Galhos atrapalham trânsito no Sion, bairro da região Centro-Sul (foto: Matheus Parreiras/EM/D.A Press)





Leia também: BH tem chuva forte e granizo nesta segunda-feira (24/10) Galhos de árvores caídos no temporal que desaba sobre BH, nesta segunda-feira (24/10), atrapalham a volta para casa de quem passa pelo Sion, na Região Centro-Sul, e outros bairros. Trânsito caótico, falta de luz e semáforos desligados aumentam a dificuldade dos motoristas.

Na Avenida Uruguai com a dos Bandeirantes, carros passam no escuro e precisam desviar dos galhos no chão.

Chuvas: congestionamento no bairro Sion, em Belo Horizonte (foto: Matheus Parreiras/DAPress)

Uma das duas faixas da avenida Grão Mogol, no cruzamento com a Uruguai, também no Sion, está sob as mesmas condições.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata