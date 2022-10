BH tem chuva forte e granizo nesta segunda-feira (24/10)

Chuva forte no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo horizonte, nesta segunda (24/10) (foto: WhatsApp/Reprodução)





Belo Horizonte está debaixo de chuva grossa na tarde desta segunda-feira (24/10).

O temporal pode se estender até amanhã, terça-feira, com pancadas de chuva e rajadas de vento de até 50Km/h.

Ver galeria . 12 Fotos Imagens da chuva no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press )

A Região Oeste já recebe muita água, com pingos grossos, espessos como granizo.





Na Regional Centro-Sul e na Região Leste, a Defesa Civil de BH registra chuva extremamente forte.





A Região da Savassi e o Bairro Sagrada Família, na Região Leste, registram chuva de granizo, com ventos muito fortes. Hou queda de árvores. Uma espécie de grande porte caiu no bairro Funcionários.

Alagamento no cruzamento da Rua Sergipe com Rua Tomé de Souza, na região da Savassi:

Região da Savassi alagada (foto: Benny Cohen/D.APRESS)

Moradores da Região Centro-Sul relatam falta de energia elétrica.

bairro santo antonio em BH sem luz, é isso mesmo produção? %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Flavia %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@flavinhalv) October 24, 2022



Vai chover muito em Minas





Segundo alerta da Defesa Civil Nacional, Minas Gerais está entre os três estados que mais recebem chuva entre hoje e amanhã. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e prevêm que os Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e o norte de Minas são as partes mais atingidas do estado.









O centro-sul e sul baiano e o noroeste e litoral norte do Espírito Santo também recebem grande volume de água.

Medidas de segurança

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, pede medidas de segurança.





"É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção", observou.





A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção.





Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_).