Mesmo com chuva, máxima em BH pode chegar a 27°C nesta segunda (24/10)

BH amanheceu com céu nublado, mas no decorrer da tarde o sol deve abrir na capital

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo com as pancadas de chuva fortes previstas para Belo Horizonte, a temperatura máxima na capital pode chegar a 27°C nesta segunda-feira (24/10).

Ainda de acordo com o órgão, a partir de quarta-feira (26/10), as temperaturas podem aumentar ainda mais, chegando a 31°C, e as chuvas devem diminuir. No geral, a tendência da semana será de temperaturas mais baixas pela manhã, e máximas acima de 25°C à tarde.

Devido à forte chuva do fim de semana , Belo Horizonte amanheceu nesta segunda com 16,2°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras) e com o céu nublado, mas no decorrer da tarde, o sol deverá abrir na capital. Além disso, a umidade do ar deve ficar em 50%.

Ainda de acordo com o Inmet, para o restante de Minas Gerais, as regiões Norte, Noroeste e Leste devem registrar chuva forte e isolada durante toda a semana. A mínima registrada hoje foi em Monte Verde, próximo a Serra da Mantiqueira no Sul de Minas, com 10,7°C. Já a máxima prevista é em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, com 33°C.

