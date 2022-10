Defesa Civil de BH alerta para risco geológico até terça-feira

O alerta é devido as fortes chuvas do último fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Devido às fortes chuvas do fim de semana, Belo Horizonte (regiões Noroeste e Leste) está sob alerta de risco geológico moderado até terça-feira (25/10). A Defesa Civil emitiu o alerta na noite de ontem, com a intenção de proteger a população de possíveis quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

As regiões Noroeste e Leste estão sob alerta moderado (foto: Defesa Civil/Reprodução)

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Além disso, o órgão alerta para o alto grau de saturação do solo, que é quando todos os seus poros estão preenchidos de água. Além de deslizamentos e desabamentos, podem ocorrer:

Por esses motivos, a Defesa Civil recomenda que os moradores de BH coloquem calha em seus telhados, conserte vazamento em caixas d'água, não acumule lixo em encostas, não despeje esgoto em barrancos e nem faça queimadas.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.