Defesa Civil de BH emite alerta para pancadas de chuva até amanhã (22/10)

Alerta da defesa civil é valido até as 8h da manhã de sábado (22) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva na tarde desta sexta-feira (21/10), a precipitação pode ir de 20 a 30 milímetros (mm) e, também, estão previstos raios e rajadas de vento ocasionais por volta de 50 km/h. O alerta dura até as 8h de sábado (22/10).



É recomendável que durante o período a atenção seja redobrada, especialmente em áreas de encostas e morros. Evite áreas de inundação e não trafegue por ruas sujeitas a alagamentos, ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Confira as outras recomendações da Defesa Civil:

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Não atravesse ruas alagadas, nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. Em caso de perigo acione as autoridades competentes (foto: Divulgação/Defesa Civil de BH)



Chuva forte volta a cair em BH

Já a região Centro-Sul foi a segunda com o maior volume de água, com o acumulado de 20,8 mm. Na sequência aparecem as regiões Noroeste (16,0mm), Oeste (15,4) e Venda Nova (14,2).



*Estagiário sob supervisão