Frente fria sobre Minas deixa o tempo chuvoso em BH no fim de semana

Este fim de semana em Belo Horizonte será chuvoso e com temperaturas mais baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado (22/10), as temperaturas vão ficar entre 18°C e 26°C, com chuva à tarde.



No domingo (23/10), as temperaturas caem ainda mais, variando entre 16°C a 23°C, com possibilidade de chuva forte durante todo o dia. Para os dois dias, a umidade do ar deve passar de 60%.



A chegada da chuva na capita acontece devido a passagem de uma frente fria por algumas regiões de Minas Gerais, que está se deslocando ao longo da semana a partir do litoral sudeste do país.

Nesta sexta-feira (21/10), Belo Horizonte amanheceu com céu claro que pode evoluir para parcialmente nublado devido a possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,4°C, e a máxima prevista é de 31°C.

Ainda de acordo com o Inmet, no Sul de Minas a temperatura mínima deve chegar a 13°C, já no Norte e Nordeste, 36°C.



Por causa do avanço da frente fria, há previsão de chuva forte nesta sexta-feira para as regiões Sul, Triângulo Mineiro, Alto Paraíba, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais