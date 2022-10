Chuva de granizo cobre paisagem no Sul de Minas: 'parece neve'

Portal Terra do Mandu

Recepcionista de pousada brinca no granizo em Gonçalves (foto: Aparecida Calicchio Cioban) Paisagens cobertas por granizo mudaram o cenário de Consolação e Gonçalves, cidades do Sul de Minas, nesse domingo (23/10). A chuva chegou com pedras de gelo durante a tarde e trouxe a semelhança da neve para áreas rurais. As prefeituras desses municípios apontaram que não houve danos.

Parece neve

A chuva de granizo em Consolação durou cerca de 45 minutos, "você olhava e as montanhas e os pastos ficaram como se estivessem cobertos de neve", conta o professor aposentado José Antônio Coutinho. Ele mora no Bairro Vila Santo Antônio e explica que as pedras de gelo eram pequenas, mas, a chuva foi intensa.

José Antônio Coutinho mostra pedras de granizo resistirem mais de 12 horas após chuva (foto: José Antônio Coutinho)

Do sol à sensação de neve

Gonçalves, que fica perto de Consolação, teve uma 'virada' no tempo. O domingo teve predomínio de sol e antes das 17h o tempo fechou, começou a trovejar e caiu granizo, conta a prefeitura.

O município não esperava essa chuva que atingiu intensamente os bairros Mundo Novo, Henriques e parte considerável de outros bairros. A chuva de granizo durou mais de 40 minutos e com grande quantidade de pedras de gelo. A Defesa Civil não teve registros de danos.

Aparecida Calicchio Cioban é proprietária de uma pousada em Gonçalves há cinco anos, mas frequenta o município desde 2007. "Nunca vi nada igual em Gonçalves e nem em outro lugar", conta ao lembrar da chuva de granizo. O recepcionista do local, Júlio Pires, aproveitou para se deitar no granizo e registrar uma foto.

O analista de sistemas Nei Oliveira e a esposa Regina Oliveira, de Campinas, foram para Gonçalves comemorar as bodas de ouro dos amigos Iradje Lazdi e Maria Lúcia Lazdi. Eles estavam na piscina no final da tarde quando “o tempo fechou completamente com uma nuvem bastante carregada, começou a chover bastante e cair muito granizo”, ressalta Nei.

“Toda a área ficou branca de tanto granizo. Foi uma experiência bastante diferente, nunca tinha visto tanto granizo assim. A gente aproveitou esse momento, se divertiu, mas ficamos preocupados com os agricultores da região porque a quantidade de granizo era muita. Graças a Deus aqui na pousada não houve danos.” Eles aproveitaram para colocar a champagne e as taças para gelar no granizo e comemorar as bodas.

(Nayara Andery/ Especial para o EM)