Incêndio em apartamento mata mãe e filha em Fortaleza

O incêndio foi no quinto andar e as causas ainda são desconhecidas (foto: Sistemas Verdes Mares/ Reprodução)

Duas mulheres que eram mãe e filha, Maria Ilza Rodrigues, de 79 anos, e Maria Ocilma Rodrigues, de 59 anos, morreram durante um incêndio em um apartamento do quinto andar do prédio em que moravam, na Rua Monsenhor Bruno, no Bairro Aldeota, em Fortaleza (CE). O incêndio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (26/10).

Um homem que trabalhava no prédio, ao perceber o incêndio, ainda tentou arrombar a porta para resgatá-las, mas não teve sucesso. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Fortaleza, as duas foram encontradas dentro do imóvel já sem vida.

O prédio chegou a ser evacuado, mas não houve outros feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.



Os corpos das dusa mulheres foram encaminhados para a Perícia Forense do Ceará.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais