Jovem viraliza com 'aulão' de história em formato de 'fofoca'

O perfil explicou o Estado Novo, de Vargas, e a guerra fria como se fosse uma "fofoca" (foto: Reprodução AFPA)

Por Ana Raquel Lelles

Se você tem dificuldades para estudar história brasileira, um perfil no Twitter pode te ajudar. O usuário na plataforma postou um resumo do Estado Novo, criado pelo ex- presidente Getúlio Vargas, como “se tivesse jogando conversa fora”. A publicação conta com 78,5 mil curtidas.

O perfil Mina Jane se refere a Vargas como “Gegê” e usa de memes para prender a atenção do leitor à thread. “Enquanto o mundo pegava fogo, Gegê tentava bolar um plano pra continuar presidente, porque, né, não tinha reeleição e já tava muito perto da outra (que era pra ser em 37)”, escreveu.

“Aí ele olhou pra fora e viu um mony de camisa vermelha e disse: já sei. Saiu gritando pra todo mundo: PERIGO VERMELHO, PERIGO VERMELHO, OS COMUNISTAAAASSS. E todo mundo ficou meu Deus como assim. Getúlio fez uma atuação digna de Oscar e espalhou por aí que os comunistas estavam ameaçando tomar o poder”, escreveu o perfil para explicar o surgimento da “ameaça comunista no Brasil”.

Um grupo reclamou da forma que o perfil explicou o fato histórico. Mas, outros rebateram e apontaram que Mina Jane criou uma forma democrática de espalhar a informação. “Ela falou assim justamente para alcançar pessoas jovens que não entendem direito os livros porque tem muita enrolação e palavra difícil, se quer que conversa direito vai ler um livro”, escreveu um perfil nos comentários.

"Explicou bem demais, adorei a fofoca”, disse outro perfil. “Estou extremamente chocada como em anos de escola eu não entendi tão bem esse role quanto agora com essa mina com foto de kpop explicando como se eu fosse burra”.

Em seu perfil, Mina Jane mostra que é fã de grupos femininos de Kpop, as cantoras Taylor Swift e Marina Diamandis (ex- Marina and the diamonds) e a série The Owls House. Além da explicação do “Estado novo”, ela também fez um fio para explicar a guerra fria.