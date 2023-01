Mega-Sena da Virada: mãe não fez jogo premiado do filho: ''Não o escutei''

'Não fiz por mal', dia a mãe de Pedro, Linda Ines (foto: Reprodução Youtube Diário do Serão Portal de Notícias e TV) Os números sorteados da Mega da Virada em 2022 foram: 04-05- 10 - 34 - 58 - 59. Os mesmos escolhidos por um menino de 10 anos da Paraíba. Em matéria do UOL, a promotora de vendas Linda Ines, mãe do Pedro, de 10 anos, e moradora de Cajazeiras (a 475 quilômetros da capital João Pessoa), contou que o menino preencheu um volante (ficha do jogo), acertou as seis dezenas da Mega da Virada, mas ela não fez a aposta.









Ela explicou para o filho que era melhor colocar números misturados. Então, conta Linda, o filho foi para o quarto e começou a preencher novamente. Ao longo do dia, o menino continuou insistindo para a mãe jogar. Linda mentiu dizendo que apostou os números para o garoto parar de questioná-la.



Jogar no aplicativo

No fim da tarde, o menino voltou a perguntar se a mãe tinha jogado os volantes que ele preencheu. Ela confirmou. Apesar disso, em razão da insistência do filho, Linda decidiu entrar no aplicativo da loteria da Caixa para jogar, porém, não era mais possível apostar. Quando saíram os números, eu conferi os dois jogos que eu fiz e eu acertei só dois números. Aí ele disse: 'Confira o meu', e eu conferi pensando que ele não ia ganhar mesmo. Quando a gente conferiu, veio a surpresa. Ele estava certo e eu não o escutei."

Leia também: Florestal especula quem é o ganhador da Mega-Sena em Minas.



O sonho

Linda ainda revelou que teve um sonho três dias antes do sorteio em que ela recebia um bilhete e dizia que tinha ganhado na Mega da Virada. Ela não lembra os números que estavam na ficha.





E se ganhasse? Ele é muito inocente. De tarde já tinha feito vários planos se ganhasse o prêmio. De ajudar os moradores de rua, a gente ia morar em Paris, morar em uma mansão, que ia ajudar e mudar a história de todo mundo."



O choro

Linda explicou que o menino chorou muito após saber que a mãe não havia jogado suas fichas, e disse: Ô, mãe. Eu só queria ajeitar a tela do meu celular. Aí cortou o meu coração porque faz tempo que o celular dele está aqui quebrado. Eu não imaginava que o intuito dele era arrumar a tela do celular. (...) Foram cinco ganhadores, se cada um ajudar ele de qualquer forma será muito bem-vindo."





Ninguém esperava que ia acontecer isso. Ninguém queria estar na pele dele, nem da família, porque ele estava com toda a expectativa do mundo." O menino abriu um canal, com orientação da mãe, para palpitar sobre os números de sorteios no YouTube.





"Deus não desampara os seus e sabe de todas as coisas. Às vezes, muito dinheiro assim não vem para o bem, não", finalizou.





Cinco apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 541.969.966,29 da Mega da Virada de 2022. Cada uma receberá R$ 108.393.993,26. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP), e uma foi on-line.