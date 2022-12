Mulher limpa bagunça do marido que ficou sozinho 20 dias e divide web

O vídeo foi postado no Tiktok e viralizou em outras redes sociais. (foto: Reprodução Redes Sociais)





Em outra publicação, a mulher do vídeo original explicou que gosta de limpar a casa e se irrita quando o espaço não fica organizado da forma que ela quer. Ela disse que o marido não gosta de limpar a casa, mas se dispõe a pagar uma pessoa para ajudar na faxina. Mas, a esposa não aceita.

“Tudo isso porque não criam homens de maneira funcional, daí acontece esse tipo de coisa”, comentou uma pessoa.



“Engraçado que a gente que é mulher não tem esse papo de trabalhar o dia todo, cansada, até doente a gente faz as coisas, mas os princesos que tratam mulher como mãe. Nossa! Tadinho, trabalha!!”, disse um perfil.



Por outro lado, também defenderam o casal e afirmaram que o homem estava cansado. "Não vi nada demais. Até porque ela não reclamou no vídeo, foi apenas um relato e acho que ela queria fazer um vídeo relaxante de limpeza enquanto conversava no vídeo. Eu veria problema se a moça tivesse reclamando de alguma coisa. Cada um sabe da sua vida", escreveu um usuário.

Outros perfis comentaram casos parecidos na família. “Um vez viajei com minha mãe e deixamos meu padrasto sozinho em casa por uns 20 dias tbm.. Ele deixava os cachorros entrarem em casa, e por falta de limpeza rolou uma infestação de pulgas, que ele tacou um remédio que é um pó branco pela casa toda e deixou lá... Quando chegamos, todas as roupas de cama estavam lavando, ele tava dormindo no colchão sem nada, uma camada de pó branco pela casa toda, um caos”, escreveu.





