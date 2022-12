Alemanha devolve peças de arte roubadas do antigo reino de Benin

A Alemanha devolveu 20 artefatos saqueados à Nigéria mais de 100 anos depois de terem sido roubados durante o saque pelas forças coloniais britânicas (foto: KOLA SULAIMON)



Vinte e um artefatos preciosos, conhecidos como Bronzes de Benin, foram entregues pela Alemanha à Nigéria em uma cerimônia na capital Abuja nesta terça-feira (20/12). O retorno das peças de Bronzes de Benin obedece a um acordo feito, no início deste ano, para transferir a propriedade de mais de 1 mil artefatos ao seu lugar de origem.



Os termos Bronzes de Benin se referem a milhares de esculturas, placas e entalhes de metal feitos entre os séculos XV e XIX, e é considerada uma das mais importantes da África. Elas foram saqueadas pelas tropas britânicas em 1897 do reino de Benin, atual estado de Edo, na Nigéria. Depois de serem enviados para o Reino Unido, muitos foram leiloadas em Londres e alguns foram compradas por colecionadores alemães, informou o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.





"Funcionários do meu país compraram os bronzes, sabendo que haviam sido roubados. Depois disso, ignoramos o apelo da Nigéria para devolvê-los por muito tempo. Foi errado comprá-los, e foi errado mantê-los", disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, à emissora alemã DW.





Para além de sua beleza e arte técnica, as peças são de importância espiritual e histórica para o povo daquela parte da Nigéria, sendo um ponto de dor para os descendentes do antigo reino de Benin.

“O que significaria para nós sermos privados de nossa herança cultural?”, disse Baerbock durante a cerimônia em Abuja. “Evoca uma sensação de perda que mal posso imaginar. Para você aqui na Nigéria, no entanto, esta perda tem sido a realidade.”

O início de uma mudança

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Geoffrey Onyeama, durante a entrega de bronzes do Benin (foto: KOLA SULAIMON)



O primeiro pedido da Nigéria pela devolução dos Bronzes foi realizado há cinquenta anos. Dessa forma, o movimento iniciado pela Alemanha, nesta terça-feira, é resultado de um longo processo de discussão mundial e aumenta a pressão sobre outros países como Inglaterra e França para devolverem peças saqueadas de países colonizados.



“Este não é o fim de um processo, mas o começo”, disse a comissária de cultura da Alemanha, Claudia Roth. “Isso marca um ponto de virada na política cultural internacional”, completa.





A decepção com o governo britânico esteve presente na cerimônia de devolução, uma vez que a maior coleção de Bronzes de Benin se encontra no British Museum. O governo do Edo entende que a repatriação das obras é uma mudança cuja hora já chegou e expressa a esperança de que a iniciativa de Berlim forçaria o governo do Reino Unido a encerrar seu silêncio de um século sobre o assunto.





“O Reino Unido tem a maior parte das obras e achávamos que eles liderariam a iniciativa. Foram eles que vieram aqui e destruíram o império, deveriam liderar a restituição.” afirmou Godwin Obaseki, governador do estado de Edo.

O futuro dos Bronzes de Benin

Dos 179 artefatos do Benin mantidos no museu de Hamburgo, três chegaram à Nigéria esta semana e um terço ficou no norte da Alemanha. (foto: KOLA SULAIMON)



No acordo entre Alemanha e Nigéria, ficou decidido que nem todas as peças voltariam para o país de origem, mas que algumas permaneceriam nos museus alemães como empréstimo permanente. O governo do Edo declarou que entende que é importante diferentes países do mundo conhecerem a história da África.



“É importante que este capítulo da história africana continue a ser contado também na Alemanha”, declarou Barbara Plankensteiner, diretora do Hamburg’s Museum am Rothenbaum, localizado em Hamburgo, no norte da Alemanha, e que devolverá 179 peças para o governo nigeriano.





Mês passado foi lançado o projeto “Digital Benin”, que disponibiliza imagens e descrições dos mais de 5 mil artefatos distribuídos nas 131 instituições espalhadas pelo mundo.





Além disso, segundo a BBC, em 2026 o governo nigeriano planeja abrir o Museu Edo de Arte da África Ocidental na cidade de Benin, que está sendo projetado pelo arquiteto britânico-ganense Sir David Adjaye, para abrigar a maior coleção de Bronzes de Benin já reunida.