Cedra: nova ferramenta de combate à desigualdade racial no Brasil

o Cedra é uma plataforma que catalisa e analisa dados sobre desigualdade social no Brasil e disponibiliza para a população, fomentando o debate de qualidade (foto: Cedra/Divulgação )



A plataforma Cedra, que utiliza dados estatísticos oficiais para explicitar as desigualdades raciais no Brasil cruzando esses dados de maneiras inéditas, e traduzindo em uma linguagem acessível e descomplicada. O objetivo da plataforma é disponibilizar informação para a população a fim de promover a reflexão e uma sociedade mais igualitária.



“Os dados das questões raciais são sobrepostos. Então a gente vai ter informações sobre os negros e os não negros para comparar e verificar o nível de desigualdade racial em cada área da sociedade. É importante ter dados sobre a questão raciais para falar não em cima de opiniões, mas de dados oficiais”, explica Marcelo Tragtenberg, integrante do Conselho Deliberativo do Cedra.



Marcelo ainda explica que o Cedra tem o diferencial de olhar para todas as dimensões da questão racial no Brasil, apresentando os dados de forma amigável e propondo novos olhares e, consequentemente, a formulação de novas perguntas.



Para mostrar o panorama geral das desigualdades raciais no Brasil, foram utilizados dados do Censo de 2010 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) entre os anos de 2012 e 2019, e organizados em eixos temáticos. É possível navegar pelos temas população, condições do domicílio, escolaridade, ocupação e distribuição de renda.





A interseccionalidade é um fator importante, as mulheres negras e os jovens foram definidos como foco das análises, assim como o impacto da Lei de cotas para estudantes negros no Ensino Superior Federal.