Aplicativo Lensa é apontado como racista e gordofóbico nas redes sociais

Aplicativo é acusado de descaracterizar traços negros e corpos gordos (foto: Reprodução/Twitter)

Tanto pessoas comuns quanto celebridades entraram na onda de criar imagens estilizadas pelo Lensa, novo aplicativo do momento que gera avatares artísticos para seus usuários e inundou os feeds das redes sociais. Entretanto, muitos usuários estão apontando a Inteligência Artificial da plataforma como racista e misógena.





O Lensa foi lançado em 2018, mas só agora se tornou popular. Os usuários enviam fotos suas, e é recomendado que enviem de vários ângulos diferentes, e o aplicativo devolve os “avatares mágicos”. As imagens são pagas, com preços entre R$16,90 e R$36,00, de acordo com a quantidade de avatares em cada pacote.

Muitos usuários adoraram seus avatares, e muitos também apontaram que existe uma padronização nos rostos, fazendo com que todos ficassem semelhantes. A diretora criativa Gabriela Moura postou uma análise sobre a nova moda em sua conta no Linkedin. Ela afirma que a AI muda as feições dos usuários baseado no que a sociedade entende como "belo", e que essa noção é baseada nos traços eurocêntricos.





A Gabriela Moura chamou atenção para algo interessante: como o algoritmo do Lensa lê como belo o traço eurocêntrico, os negros que estão usando o aplicativo ficam com traços de brancos. Horroroso e racista. https://t.co/MG7w2yn3Ll %u2014 Lígia Teixeira (@LigiaTex) December 2, 2022



“Assim como a maioria dos filtros, o teste na AI me mostrou que meus traços naturais negróides foram mudados pra traços considerados popularmente mais "finos": a pele clareou, o nariz afinou”, relata Gabriela.



A jornalista Gabi Lessa também usou as redes sociais para contar sua experiência. Gorda e adepta do Body Positive, ela chamou atenção para o fato de que algumas das imagens geradas a fizeram mais magra que a realidade. “Fizeram o que em geral a inteligência artificial faz: olhos maiores, nariz mais fino, lábios preenchidos e, é claro, mais magra. Na maioria delas, nem dá pra ver que sou eu”, escreveu.







Fora do Brasil, alguns usuários relataram a mesma experiência que Gabi. Segundo o jornal Insider, uma mulher chamada Laura Wheatman Hill contou que ficou chocada quando o aplicativo fez uma versão 'irreconhecível, magra e sexualizada' de si mesma.







Laura afirmou que as imagens geradas não pareciam nada com ela e criticou o aplicativo por 'alongar seu rosto até ficar irreconhecível', dando a ela uma 'cintura minúscula de ampulheta' e 'seios que estavam quase caindo de um top sem alças vermelho'. “Estou com raiva porque esse aplicativo tirou uma foto do meu rosto e mudou seu formato, esticando-o até ficar irreconhecível e inventou um corpo falso para acompanhar.