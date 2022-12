Anna Diop conta que não era iluminada de forma adequada na série Titãs

Anna Diop disse em entrevista que diretor de fotografia preferia iluminar colegas de elenco brancos do que ela

Em entrevista para o podcast Retake with John Horn, produzido pela LAist, Anna Diop contou sobre como ficou desapontada com a forma que foi iluminada na primeira temporada de Titãs, série da Netflix baseada nas histórias da DC Comics. Em muitas cenas a personagem Estelar, interpretada por Anna, quase não é vista, uma vez que a história se passa em uma atmosfera noir.





A atriz senegalesa contou que, durante a pré-produção da segunda temporada, tentou conversar com a equipe sobre como a iluminação não a estava favorecendo. Em resposta, disseram que tinham que escolher iluminar o resto do elenco, que é branco, do que ela, que é negra de pele retinta.