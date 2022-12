Câmara aprova projeto que aumenta pena para crime de injúria racial (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)





A Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta a punição do crime de injúria racial em atividades esportivas, religiosas artísticas ou culturais. A pena, que hoje é de um a três anos de reclusão, passa a ser de dois a cinco anos. A proposta seguirá para sanção presidencial.





A proposta equipara as infrações de injúria com as de racismo, tornando-as inafiançáveis e imprescritíveis e inclui a injúria, contida no Código Penal, na Lei do Racismo, de 1989.





Caso o crime seja cometido por um funcionário público ou “em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação” as penas dos crimes de racismo serão aumentadas de um terço até a metade.