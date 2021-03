''A vista sobre a escuridão'', de Mayzon Tayrone, ilustra Cidade Pandêmica

(foto: ARQUIVO PESSOAL)

CIDADE PANDÊMICA

FOTO DE MAYZON TAYRONE, 30 ANOS

Graduado em artes plásticas pela Escola Guignard

“A vista sobre a escuridão”, 2020





"O que sentimos hoje existe só para nós. Numerosos fragmentos. Um esforço no sentido de realizar o que realmente desejamos. Ouvi a frase: 'Isso me enlouquece!'. O meu socorro: a criação de traços imagéticos de minha perpétua suspeita das coisas que se passam continuamente tão perto de mim. O presente cria gradativamente o fundo de nossa consciência, como uma figura que perde, com um ângulo e um lado, certas lembranças."





FIEMG

MÁSCARAS E JALECOS





A Fiemg completou 88 anos de fundação. A entidade foi criada com o objetivo de desenvolver o estado e o país por meio de uma indústria forte, geradora de riquezas e oportunidades. E não foi diferente no último ano, quando a federação trabalhou ativamente para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O diálogo com o poder público, o movimento de arrecadação de fundos para o desenvolvimento de um respirador mecânico e a doação desses equipamentos para 268 municípios, além da produção e doação de álcool 70%, máscaras e jalecos, são marcas do compromisso da Fiemg pela busca de uma retomada econômica segura e próspera para todos.





Ô SAUDADE

BAHIA EM SINGLE





O mineiro de Pitangui Moisés Navarro marcou para a próxima segunda-feira (8/3) o lançamento do seu novo single e clipe “Bahia você me dá saudade", com participação especial da cantora, compositora e ex-The Voice Lívia Itaborahy. Parceria com Ricardo Homen, a música fala da paixão por seus pontos turísticos, o calor e a hospitalidade de seu povo, além do amor que sente pela Baía de Todos os Santos.





“SE ACHA”

MINDIGO ESTREIA





Mindigo marcou para dia 19 o lançamento de seu EP digital de estreia do trabalho autoral e o clipe da primeira música de trabalho, "Se acha", composição da escritora Fernanda Mello, sua mulher. O vídeo foi gravado na calçada da Escola Estadual Laice Aguiar, no bairro Glória, onde estão os grafites dos artistas do @realgrapixo, e no Viaduto Santa Tereza, em BH. O EP reúne ainda as faixas “Levanta e vai” e “Tanto faz”, ambas em parceria com Fernanda Mello. Há também uma versão de "Wishing well", do Terence Tent D'arby, gravada originalmente em 1987. O lançamento será às 19h, na plataforma http://www.go.mindigo.com.br/.