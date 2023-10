Relatório traça perfil do consumidor de luxo brasileiro

699

Modelo desfila look da coleção primavera/verão da Gucci, na Semana da Moda de Milão (foto: GABRIEL BOUYS 22.9.2023/ AFP)



Entusiastas do luxo são consumidores que têm o luxo como estilo de vida e buscam validação por meio da moda. Esse perfil tende a preferir produtos de marcas estabelecidas.



Já os seguidores de tendências, que são iniciantes na experiência de luxo, em sua maioria, tendem a ser guiados pelo consumo de itens fashion reconhecíveis, aspirando por status e, por isso, costumam optar por marcas mais tradicionais.

Tal cenário é reforçado por dados da Farfetch, que revelam que, nas categorias femininas e masculinas, as marcas mais acessadas no marketplace são grandes casas de moda europeias, como Dolce & Gabbana, Gucci e Prada.

Um marco importante na evolução desse cenário foi identificado no relatório “Luxury goods in 2022: The big picture”, publicado pela consultoria de pesquisas Euromonitor.



Em 2020, os consumidores focaram na aquisição de produtos atemporais, mas, a partir de 2021, começaram a direcionar seu interesse para os grandes lançamentos de marcas e tendências.

Sobre a experiência de compra, observa-se que o consumidor de luxo, de maneira geral, busca experiências exclusivas no momento da compra, com um atendimento humanizado e personalizado.



De acordo com o relatório “True-luxury global consumer insights”, publicado em julho deste ano pela BCG x Altagamma, mais de 40% dos consumidores anseiam por orientação humana mais sólida, segurança e cuidado das marcas, tanto on-line quanto off-line.

Outra tendência que ganha força localmente é o crescimento do consumo sustentável, que também se reflete no mundo da moda, impulsionado principalmente pelas gerações X, Millennials e Z, que buscam mais informações sobre a origem e a ética dos produtos. As marcas têm respondido a esse desejo destacando preocupações sociais e ambientais em suas estratégias.

Isso se reflete no resultado do terceiro relatório anual de tendências de luxo consciente divulgado pela Farfetch, que mostra que a taxa de conversão foi 10% maior para produtos conscientes no marketplace, em comparação com os demais produtos.



Em 2022, 27% dos clientes da Farfetch compraram pelo menos um produto consciente, um aumento significativo em relação aos 16% registrados em 2021.

Renato Guerra, vice-presidente Latam da Farfetch, afirma: “A análise da Farfetch destaca a diversidade e a evolução do mercado de luxo brasileiro. Os consumidores locais estão cada vez mais atentos às tendências globais e à sustentabilidade, enquanto também mantêm um apreço pelo luxo tradicional. Essa combinação torna o Brasil um mercado empolgante para as marcas de luxo globais.”