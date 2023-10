Empresas brasileiras de calçados faturam bem em feira realizada em Milão

699

Feira italiana Micam Milano recebeu expositores de 30 países (foto: Ampex/reprodução)

A feira italiana Micam Milano, que ocorreu em setembro em Milão, deve gerar mais de US$ 30 milhões para as 76 marcas brasileiras expositoras. Integrando a terceira maior delegação estrangeira do evento, atrás da espanhola e da turca, empresas do Brasil foram apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de fomento à exportação de sapatos mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).





A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, destaca que a feira confirmou as boas expectativas e até mesmo surpreendeu algumas empresas. “O evento não somente teve grande movimentação nos primeiros dias, mas também contou com compradores qualificados”, comenta.









Relatório da Abicalçados aponta que, in loco, foram comercializados mais de 740 mil pares de calçados brasileiros, que geraram mais de US$ 10,3 milhões.





O coordenador de exportações da empresa Andacco, Leandro Fernandes de Oliveira, conta que muitos pedidos foram concretizados no evento. “Em comparação com a feira do ano passado, vendemos mais do que o dobro”, comemora. Além de clientes tradicionais, a empresa recebeu novos contatos da Austrália, Suíça, Arábia Saudita e Chile, entre outros países.





Com produção de 4 mil pares de calçados por dia, esta empresa de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, exporta cerca de 50% de seus produtos, especialmente para os Estados Unidos, Europa e América Latina.





Maristela Becker Hübner, CEO da marca Guilhermina, da cidade gaúcha de Sapiranga, avalia a participação no evento como bastante positiva. “Recebemos clientes antigos e novos, principalmente dos Emirados Árabes Unidos, Israel, Austrália, Itália, França, Sérvia e até mesmo Ucrânia e Rússia.” A empresa está buscando distribuidores para a Europa. “Na BFSHOW, em Porto Alegre, receberemos um distribuidor italiano”, afirma a CEO.





Produzindo de 800 a 1 mil pares diariamente, a Guilhermina exporta metade de sua produção de calçados femininos premium para Inglaterra, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Israel, Bélgica, África do Sul e República Dominicana, entre outros.





Estreando em feiras internacionais, a Kenner e a Redley, ligadas ao grupo S2 Holding, do Rio de Janeiro, comemoram essa participação. Chamado para realizar a internacionalização das duas marcas, o diretor de exportações da empresa, Jefferson Berz, ressalta que a Micam Milano foi um marco.





“Tivemos feedback extremamente positivo, com negócios fechados já na feira e outros que ficaram alinhavados e devem ocorrer na BFSHOW”, avalia. Segundo o diretor, pelo menos 20% dos compradores que passaram no estande na Itália demonstraram interesse na feira internacional do calçado brasileiro que terá sua primeira edição na capital gaúcha.





Com produção que totaliza 9 milhões de pares – somando Kenner e Redley –, a empresa busca exportar entre 10% e 20% de seus calçados até 2028. “Para isso, as feiras internacionais são fundamentais”, diz Berz.





No estande institucional do Brazilian Footwear, chamou a atenção a exposição de calçados produzidos por empresas portadoras da Origem Sustentável, única certificação de ESG para a cadeia produtiva do setor no mundo.





Ali ficaram expostos produtos das marcas Ramarim, Bibi, Calçados Beira Rio, Grendene, Kenner, Wirth, Piccadilly, Usaflex e Pegada.





Com 1,2 mil expositores de mais de 30 países, a Micam Milano recebeu cerca de 45 mil compradores de mais de 130 países.





Participaram da feira, com apoio do Brazilian Footwear, as marcas Actvitta, Adrun, Anatomic Prime, Anatomic Shoes, Andacco, Andine, Archetti, Awana, Beira Rio, Bibi, BR Sport, Campesi, Capelli Rossi, Carrano, Cecconello, Cocco New York, Comfortflex, Cristófoli, Dakota, Democrata, Eléia, Ferracini, Ferricelli, Guilhermina, Ipadma, Itapuã, Jorge Bischoff, JotaPe, Kenner, Killana, Kolosh, Kolway, Lamara London, Levecomfort, Leveterapia, Levine, Lia Line, LightGel, Loucos & Santos, Luiza Barcelos, Luz da Lua, Madeira Brasil, Mississipi, Modare Ultraconforto, Moema, Moleca, Molekinha, Molekinho, New Face, Offline, Opananken Antitensor, Pegada, Perlatto, Petite Jolie, Piccadilly, Pink Cats, Ramarim, Ramony, Redley, Satryani, Savelli, Smidt, Stéphanie Classic, Sua Cia, Suzana Santos, Tabita, Usaflex, Valentina, Variettá, Verofatto, Villione, Vizzano, Voices Culture, Werner, West Coast e Wirth.