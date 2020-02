“Se todas as pessoas aprendessem a pensar de maneira não aristotélica sobre a mecânica quântica, o mundo mudaria de forma tão radical que, em geral, o que chamamos de ‘estupidez’ e até uma grande parte do que consideramos como ‘insanidade’ poderia desaparecer e os problemas ‘intratáveis’ de guerra, pobreza e justiça de repente pareceriam bem mais próximos de uma solução.” Essa fala é de Alfred Korzybski, engenheiro, cientista, matemático e filósofo conhecido por ter desenvolvido a teoria da semântica geral, e que faleceu em 1950. Pode-se dizer que ele foi um homem de visão, já que tudo o que fez nada mais era que física quântica.

O problema é que quando falamos de física quântica as pessoas arrepiam os cabelos e rechaçam a ideia já falando que não entendem nada, que é muito complicado. O mesmo ocorre com a ressonância harmônica. Podemos dizer isso não passa de puro preconceito. Para derrubar isso, o professor e pesquisador Hélio Couto, autor de um livro sobre o tema, exemplifica:

“Normalmente, quando uma pessoa quer ter luz numa sala, basta apertar um simples botão no interruptor, e terá luz. Não será preciso fazer um curso de engenharia eletrônica, nem de engenharia elétrica para ter acesso à luz. Quando se compra um carro, ninguém discute a qualidade do aço do câmbio, nem faz curso de metalurgia ou engenharia mecânica para usá-lo. Mesmo quando há uma mudança gigantesca de paradigma, como ocorreu quando apareceu a primeira televisão, ninguém fez curso de eletrônica para assisti-la. Por incrível que pareça, todo o planeta usa telefones celulares sem nenhuma pergunta de como ele funciona. E assim por diante.”

E continua explicando que no caso da ressonância harmônica, inúmeras pessoas questionam como pode funcionar. Para acreditar, precisam ler e estudar mecânica quântica até um ponto em que só faltaria frequentar uma faculdade para tirar um diploma de físico. “Isso mostra que existe algo muito especial na mecânica quântica. Porque o que acontece com ela não acontece com nenhum outro conhecimento. E isso prova que esse conhecimento é o mais poderoso que existe. Essa é a razão de tanta resistência. E prova mais uma vez até que ponto as pessoas se sabotam”.

Para facilitar a vida das pessoas, Hélio Couto lançou o livro Ressonância harmônica, que levanta questões como qual é a realidade última do Universo, se o observador cria a própria realidade, se tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Outras questões que o livro responde são se o Universo é pura consciência, se a informação expande a consciência e qual a relação entre informação e autoconsciência, entre arquétipo e informação, e como podemos usar essa informação na nossa vida. A obra faz pensar sobre a capacidade de comandar nossa vida apenas expandindo nossa consciência.

A ressonância harmônica é um processo que utiliza ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem no indivíduo novas informações para alavancar seu crescimento, em todas as áreas. É uma ferramenta que serve a propósitos evolutivos conscienciais/espirituais. Entre outras coisas, fornece ao seu corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, à sua vibração natural saudável.

