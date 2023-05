CASAMENTO E SEUS PROTOCOLOS

685

Nenhuma modificação das tradições familiares consegue acabar com o casamento formal. Os noivos podem ter uma relação conjugal anterior, mas a cerimônia tradicional acontece quase sempre. Por vontade do casal ou pressão da família. Então, algumas tradições são sempre mantidas, seja a cerimônia realizada em uma igreja ou na informalidade de uma praia ou de uma minicerimônia como está bem usual atualmente.

Apesar de tudo, algumas regras devem ser mantidas, como por exemplo a entrega dos convites. Embora protocolarmente o convite do casamento possa ser entregue apenas com um mês de antecedência, o aconselhável, segundo a etiqueta, é que seja feito três meses antes da data. Entretanto, se antigamente a entrega do convite era feita prioritariamente em mãos, para que os noivos pudessem ver a reação das pessoas, hoje em dia a entrega é feita muitas vezes pelo envio por correio ou motoentregadores, e a antecedência ficou para o “save the date” via WhatsApp.

Manda a etiqueta que o corte da primeira fatia seja com a mão direita do noivo sobreposta sobre a mão direita da noiva (foto: Steve Parsons/AFP )

Alguns convidados são especiais, como por exemplo os avós dos noivos, que devem receber o convite em mãos, sendo inclusive importante reservar um lugar especial para eles, na igreja ou no local da cerimônia, preferencialmente no primeiro banco. De acordo com a etiqueta de casamento, o padrinho e a madrinha têm papéis bem definidos, sendo os responsáveis pela organização das despedidas de solteiro e pela manutenção da calma no grande dia em momentos de maior nervosismo.

A indumentária clássica continua a ser a mais procurada pelos noivos, embora nem sempre seja bem usada (o elegante smoking, por exemplo, não é protocolarmente adequado para casamentos na Igreja). Na realidade, a etiqueta de casamento deixa poucas alternativas: o terno escuro completo para ele e o tradicional vestido branco para ela. Atualmente, várias combinações são feitas antes, como cor igual para o terno dele e o vestido dela. Esse tipo de novidade combina mais com as cerimônias informais, fora das igrejas. De acordo com a etiqueta de casamento, os pais do noivo e os padrinhos devem usar o mesmo tipo de roupa do noivo.

Uma cor que está totalmente proibida para as convidadas, de acordo com a etiqueta de casamento, é o branco, que está reservado para as noivas (a não ser que o casamento seja na praia). Os chapéus só são indicados para o dia e os vestidos compridos são mais habituais em festas à noite. As regras de casamento dizem que quem já tiver filhos não deverá usar o vestido branco, mas vamos concordar, neste ponto, que as regras também existem para ser quebradas.

Segundo a etiqueta de casamento, os convidados devem chegar pelo menos 20 minutos antes da hora marcada e, se chegarem atrasados, devem se sentar com a maior discrição ao fundo da sala, para não perturbar a cerimônia. Tradicionalmente, os convidados da noiva sentam-se à esquerda e os do noivo à direita, embora seja cada vez mais recorrente esta regra de etiqueta de casamento ser ignorada, ou porque há uma grande diferença entre o número de convidados de cada um ou porque prefere lugares não reservados ou apenas parcialmente reservados.

De acordo com a etiqueta de casamento, a noiva é sempre a última a entrar na igreja, em direção ao altar onde estão os padrinhos e, obviamente, o noivo, que a recebe com o braço esquerdo. Há, no entanto, outra hipótese também protocolar: os padrinhos esperam no altar enquanto entram sucessivamente a mãe da noiva de braço dado com o pai do noivo, seguidos do noivo com a sua mãe pela esquerda, as daminhas e, finalmente, a noiva com o seu pai. Atenção que, embora a tradição mande que seja o pai a entregar a filha, esta pode entrar sozinha ou com um acompanhante escolhido por ela. Relativamente ao padrasto, a etiqueta de casamento dá sempre primazia ao pai. No entanto, hoje em dia já é bem-aceito que a noiva faça uma homenagem aos dois, caso se dê bem com ambos, dirigindo-se em direção ao “Sim, aceito” com um de cada lado.

Se a noiva optar por véu deverá entrar na Igreja com este acessório colocado. Ao chegar ao altar, é o pai quem o afasta do rosto da filha. Durante a cerimônia, a etiqueta de casamento manda a noiva entregar o buquê à sua madrinha, que o devolve no final.

Depois do casamento oficialmente celebrado, os noivos devem ser os primeiros a abandonar o local. Se quiserem seguir a etiqueta de casamento no total, depois dos noivos saem as crianças, os padrinhos e só depois os restantes convidados.





A festa Depois da cerimônia, os convidados podem chegar ao local da recepção antes dos noivos, então, deverá estar lá alguém com a função de recebê-los. Segundo a etiqueta de casamento, os noivos devem ser os últimos a chegar.

Por muito simples que possa parecer a ideia de deixarem a escolha dos lugares para os convidados, a verdade é que tal decisão pode gerar grande confusão no dia. A melhor opção é seguir a etiqueta, principalmente nos casamentos muito importantes, e dar nomes de convidados principais às mesas. E de acordo com a etiqueta de casamento, os noivos devem ser os primeiros a ser servidos e a iniciar a refeição.

Corta-se o bolo após a refeição. Manda a etiqueta de casamento que o corte da primeira fatia seja feita em conjunto, com a mão direita do noivo sobreposta sobre a mão direita da noiva. De seguida, a noiva leva um pouco de bolo à boca do noivo, ficando a restante fatia para ela. Neste momento, o brinde aos recém-casados também não pode faltar.

Dentro das normas da etiqueta, os noivos devem se retirar discretamente, para permitir que os convidados continuem a se divertir.