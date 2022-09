Destaques da CasaCor

Os vencedores Vinícius Fonseca, Cioli Stancioli, Wanderlan Pitangui, Antonio Grillo, Flavia Roscoe, Cynthia Silva, Pabrício Amaral, Evandro Melato, Caio Camargos, Ramon Dupláa e Ana Bahia (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)







Entre os 50 ambientes da CasaCor Minas, o Ninho de Guaxo, assinado por Antônio Grillo, desperta o imaginário dos visitantes, particularmente à noite, quando se torna um ponto de luz no conjunto do Parque das Mangabeiras. A concepção do espaço, ao mesmo tempo em que passa pela arquitetura, se configura como escultura ou instalação, algo experimental e instigante, que despertou a atenção da comissão julgadora do 1º Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores.

Melhor Banheiro: Cioli stancioli (foto: Casa Cor Minas/Divulgação)

O ambiente minimalista, vencedor na categoria Melhor Arquitetura, e cujo propósito é funcionar como auditório, foi alvo de muita pesquisa e testes realizados pelo arquiteto e surgiu da possibilidade da materialidade preexistente. Ou seja, ele utilizou vergalhões de aço da Acelor Mital para sustentar a estrutura, madeira nos bancos, uma tela mosquiteiro de náilon para fechar o conjunto, tudo envolvido pela iluminação desenvolvida pela Templuz. “Isso trouxe um efeito de luminária escultórica dentro do jardim do palácio. A forma que surgiu na execução do trabalho me remeteu a um ninho de guaxo”, pontua Grilo ao expressar sua alegria de ter seu projeto contemplado.

Melhor Paisagismo: Wanderlan Pitangui - Kok Nature (Jardim dos Sertões) (foto: Casa Cor Minas/Divulgação)

A Varanda do Encontro projetada por Flávia Roscoe, recebeu o prêmio de Melhor Design de Interiores. A paleta de verdes, que vai do pigmento do piso ao mobiliário, a variedade de texturas, o painel criado pela artista Lenora Weissmann ao fundo, a distribuição dos elementos compositivos no espaço se encaixaram perfeitamente no objetivo da arquiteta, que almejava criar um ambiente alegre, leve e fresco, ideal para receber amigos. Destaque para a bela iluminação da A. de Arte. “Meu ponto de partida foram os versos de Vinícius de Morais que dizem: 'É melhor ser alegre do que triste... A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida...'. E, nesse espírito, não podia faltar o encontro com a natureza ao redor”, assinala. Para Flávia, o prêmio é um reconhecimento importante para o currículo do seu escritório, principalmente levando-se em conta outros trabalhos relevantes da mostra.

Revelação: Estúdio 126 Pabrício Amaral e Evandro Melato (Palafita do Curral) (foto: Daniel Mansur/Divulgação)

A premiação de Melhor Espaço Funcional ficou com Cynthia Silva e sua loja Origem Minas, uma parceria com o Sebrae realizada pelo quarto ano consecutivo, que fez com que ela aprimorasse a pegada entre o comercial e a estética. “Achei que, desta vez, a concepção do projeto foi muito feliz, tanto do ponto de vista da funcionalidade quanto da curadoria dos fornecedores, que também está sob minha responsabilidade. O Prêmio Estado de Minas veio consolidar essa impressão”, ela conta.

Cafés representativos de três regiões produtivas mineiras, queijos e cachaças premiados e com origem controlada, a oferta de objetos decorativos, como as cerâmicas, e obras de arte jogam com o conjunto do mobiliário desenhado pela arquiteta. As luminárias revestidas em crochê no teto acentuam o conteúdo mineiro e a área externa contígua, pontuada por bancos, prolonga o espaço e oferece um momento de pausa para os visitantes do evento.

Melhor Arquitetura: Antonio Grillo (Ninho de Guacho) (foto: Daniel Mansur/Divulgação)

Já o Jardim dos Sertões, criado por Wanderlan Pitangui, venceu a categoria Melhor Paisagismo. Bem no clima caatinga, a atração são cactos, xique-xiques, caras-de-frade, bromélias. “Foi uma surpresa agradável saber que uma proposta que representa o simulacro de um bioma foi bem-aceita. Acho que a CasaCor sempre é uma oportunidade de fugir do convencional e trazer algo novo”, enfatiza. Segundo o paisagista, tudo foi pensando em função do contexto e da arquitetura do ambiente O chefe e o cabra, em que está inserido, e da proposta gastronômica do chef Onildo Rocha, de João Pessoa, a partir do conceito armorial criado por Ariano Suassuna, em 1970.

Menção Honrosa: Ana Bahia (Sala Guache) (foto: jomar bragança/Divulgação)





Liberdade Evandro Melato e Pabrício Amaral, do Estúdio 126, com escritório em Muriaé, participam da mostra pela segunda vez e se destacaram como a Revelação do evento. Os amigos e sócios estão juntos há 15 anos e defendem uma arquitetura disruptiva, que quebra paradigmas e busca a liberdade. Essas referências estão expressas no ambiente Palafita do Curral, que traduz equilíbrio na tênue delimitação do espaço interno e externo, conversando com a natureza e dialogando com a Serra do Curral. “Ter sido compreendidos com uma proposta que foge do modismo nos faz entender que o caminho é esse e nos dá força para permanecer nele”, garante Evandro. Entre o divino e o profano, um São Miguel Arcanjo simboliza proteção e contrasta com universo conturbado de Fred Mercury, representado na tela de Lenora Weissmann.

Cioli Stancioli criou o Banheiro público e ganhou o primeiro lugar na categoria Melhor Banheiro. Honrado com a escolha, ele explica que distinções como essa valorizam o empenho e o comprometimento do profissional e demonstram que ele está na direção certa. No seu caso, o desafio foi conciliar a função essencial do espaço com a criatividade exigida pelo perfil da mostra. O arquiteto cita, como ponto forte do seu trabalho, os painéis de vidro, presentes até no teto, que iluminam o espaço. A preservação das árvores do local é outro destaque apontado por ele, além de detalhes cuidadosos com o público feminino, como colocar nas cabines um pino para sustentar bolsas e o espelho para conferir a beleza.

Vencedores do concurso promovido pela Terra Tile, a contrapartida do trio responsável pela Aberta Arquitetura – Ramon Dupláa, Caio Camargos e Vinicius Fonseca – foi a participação na CasaCor por meio do apoio de alguns fornecedores. O Pavilhão Praia que construíram conta com estar/banho/copa e quarto em estrutura modular versátil, o que permite a adaptação do projeto em outros locais na pós-mostra. O cenário inspirado na Bahia, a utilização de madeira, as cortinas esvoaçantes transparentes, as telhas metálicas vermelhas atraíram o público. O ambiente mereceu Menção Honrosa do júri do Prêmio Estado de Minas o que, segundo eles, terá muita importância em suas carreiras.





Especial A Sala Guache, de Ana Bahia, também recebeu Menção Honrosa deste Caderno Feminino & Masculino, que reconheceu sua singularidade, destacando-se pela concepção, que trafega entre o modernismo e o muito moderno, com peças especiais dos anos 1950 e contemporâneas, com destaque para a bela luminária da A.de Arte, além de obras de arte, como uma coleção de trabalhos de Marcos Coelho Benjamin nas paredes.