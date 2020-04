(foto: Euler Junior/EM/D.A Press)



Um trecho da canção Paisagem da janela, de Fernando Brant e Lô Borges, serviu de inspiração para uma grande ação do Hermes Pardini nas duas últimas semanas de quarentena. A campanha "Da janela lateral" proporcionou a interação de milhões de pessoas de diferentes partes do planeta. Na ação, em vídeo publicado na internet, o cantor e compositor Lô Borges convidou as pessoas de todo o país a enxergar o momento por outro ponto de vista, com a inspiração que sua canção traz.

Da varanda da sua casa, ele cantou Paisagem da janela e chamou as pessoas de todo o país a fazerem o mesmo: registrar em fotos e vídeos o que veem da janela de suas casas, cantando trechos da canção ou apenas buscando novos ares em tempos de isolamento social. A iniciativa recebeu mais de dois mil registros (fotos e vídeos) de milhares de pessoas de 25 estados brasileiros e 17 países: Alemanha, Alasca, Austrália, Canadá, Caribe, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, Qatar, Reino Unido, Suécia e Tailândia.

Um novo clipe da música, com a participação de conteúdos enviados para a campanha, será lançado oficialmente na próxima semana.

MEU VIZINHO Há cinco anos, a empresa conta com o programa Meu vizinho Pardini, de relacionamento com comunidades em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. "Pensamos em conectar pessoas e espalhar positividade a partir da música", destaca o gerente-executivo de estratégia, produtos, marketing e inovação, Hernan Firpo.

A iniciativa tem a essência do programa de relacionamento Meu vizinho Pardini de aproximação e diálogo com instituições, compartilhando saúde, gentileza e cuidado. O desafio da campanha é trazer o mesmo propósito para o ambiente digital. "Pensamos em uma ação para conectar todo o Brasil, a partir de suas janelas. Reunir as comunidades, tocar as pessoas de verdade porque realmente nos importamos com elas. E acreditamos que todos podemos ver a quarentena por outros ângulos, apreciar ficar em casa, contemplar o tempo em família, curtir o local onde mora ou trabalha, admirar a vida. E acabou que a mensagem foi espalhada pelo mundo todo", afirma Firpo.

O clipe, a ser lançado pela internet no fim do mês de abril, será dirigido por Conrado Almada e contará ainda com outras participações especiais.