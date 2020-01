Marca mineira se destaca na Bienal Brasileira de Design

O projeto criado pelo designer Luciana Ferreira foi selecionado na categoria Identidade & Branding (foto: Divulgação)



A marca mineira MarDiCó, fabricante de cremes de coco naturais (sem adição de leite, conservantes, corantes e açúcar) foi destaque na 13ª edição da Bienal Brasileira de Design Gráfico, prêmio mais importante do país na área de design gráfico. O evento destaca as melhores marcas, independentemente do setor que representam, e teve 1.282 trabalhos inscritos. A seleção foi feita por cerca de 40 profissionais renomados da área, entre eles o design mineiro Gustavo Greco. As marcas selecionadas serão expostas no site e no catálogo impresso do evento.





CONCEITO A MarDiCô está entre os projetos aprovados na categoria Identidade & Branding. Desenvolvida pelo designer Luciano Ferreira, proprietário do Estúdio Triciclo, de Belo Horizonte, o conceito da marca utiliza a referência do coco, da praia e do mar como elementos de sua personalidade. "Ao criá-la, queríamos remeter à ideia de leveza e inovação, já que o creme da MarDiCô, feito com leite de coco, é conhecido por ser um produto saudável e ao mesmo tempo inédito no Brasil", afirma.





Após a criação do conceito, Luciano conta que o próximo passo foi chegar ao nome MarDiCô, que traz sonoridade e lembra a ideia de um "mar de coco", fazendo referência a história da fruta no Brasil. Já a identidade visual foi inspirada nos nomes pintados nos barcos, nas cores do céu e do pôr do sol.

"Também foi estabelecido como objetivo, o desenvolvimento de uma identidade verbal para a marca. Definimos o humor, a linguagem e as histórias que deveriam ser contadas", destaca o designer. Para isso, por meio de técnicas de Storytelling, os idealizadores da MarDiCô criaram a personagem Auri, gaivota que acompanha a marca e é utilizada para transmitir as mensagens da empresa.

Com apenas um ano de operação, a fábrica dos cremes de coco MarDiCô, com sede no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, é administrada pelo britânico Timothy Ransley, que decidiu investir no negócio após perceber uma carência deste tipo de alimento no Brasil. A capacidade atual de produção da empresa é de 10 mil litros por dia, que podem ser encontrados em 263 lojas no Brasil, espalhadas por 21 estados.