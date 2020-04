Campanha das Mães ressalta a importância da fotografia

(foto: Canon/divulgação)



O Dia das Mães, a data mais importante para o comércio depois do Natal, está chegando. E as primeiras campanhas começam a aparecer com mensagens afetivas, principalmente, dentro das tradições do mercado. Uma das primeiras é da Canon Brasil, que vem com forte apelo emocional sob o título "Um Dia das Mães para recodar".

A campanha conta a história de dona Therezinha, que há 11 anos tem Alzheimer. O filme mostra como a fotografia é importante no resgate das memórias, mantendo os elos familiares ainda vivos. O vídeo começa com as filhas de Therezinha Motta de Andrade contando como as fotografias ajudam a mãe a relembrar momentos importantes. "Ela começa a olhar as fotografias... Ela passa horas, ela não fala nada, mas muitas das vezes ela chora", conta Rose Andrade.

"Pra mim a fotografia é um dos instrumentos mais fortes para resgatar a memória", diz a outra filha de Therezinha, Rosangela Andrade. Para ajudar a mãe, ela adaptou o jogo da memória. Nesta versão, Rosangela leva Therezinha para fotografar momentos especiais. Enquanto a mãe está focada nos retratos, Rosangela faz imagens dela. Depois, todas veem as fotos e relembram os instantes importantes que passaram juntas. Então vem o conceito principal do vídeo: mostrar o poder de resgatar lembranças especiais que a fotografia tem. "Ela só tem o momento de cada dia. Começar todos os dias uma coisa", explica Rosangela. No final do vídeo, a Canon presenteia Therezinha com uma câmera, para que seus registros sejam diários e, agora, com a melhor qualidade disponível.

"Quem tem um membro da família com Alzheimer ou conhece alguém que tenha a doença sabe como são especiais os momentos em que a memória busca lembranças. A fotografia é importante e necessária nesse processo. Nossa campanha deste ano quis focar no papel da fotografia e na profundidade que o registro de um instante pode ter. Acredito que atingimos nosso objetivo nesta linda campanha", explica a gerente de marketing da Canon do Brasil, Manuela Nobre. Veja o emocionante filme em www.youtube.com/watch?v=F9icW