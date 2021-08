Cláudia Rabelo (foto: Divulgação)







Entre os pilares que sustentam a história da moda de Belo Horizonte, o Barro Preto é um dos mais importantes. Ninguém sabe exatamente o momento em que um parque de confecções foi se instalando no local, o certo é que o resultado desse trabalho se reproduziu na abertura de várias marcas conhecidas e de edifícios relevantes, como a Galeria Chaves e o Edifício Mondrian, símbolos da pujança e força de um bairro vocacionado para o fashion. Ali convivem estilos variados, que vão do infantojuvenil ao segmento festa, passando pelo casual e pelo jeanswear, em um grande shopping a céu aberto.

Babita (foto: Divulgação)

Além disto, o Barro Preto contribuiu decisivamente para colocar BH na rota dos compradores nacionais juntamente com outras iniciativas vitoriosas, como o Grupo Mineiro de Moda, a feira Minas Mostra Mulher e outras empresas de sucesso, como a Divina Decadência, que chamaram a atenção do Brasil para a produção feita nas Minas Gerais. Negócios de moda e turismo passaram a se tornar, desde então, uma dobradinha invencível para atrair divisas para o estado.

Silhueta leve e fluida no BPFD (foto: Divulgação)

Um dos resultados dessa movimentação foi a criação da Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap), responsável por muitas ações relevantes em prol das atividades da região. Uma delas é a realização do Barro Preto Fashion Day (BPFD), evento já consolidado no calendário da moda de Belo Horizonte. O projeto, que sempre aconteceu anualmente, se destaca pelo seu caráter cidadão e democrático, permitindo que a população tenha acesso, gratuitamente, às várias atrações propostas para a data.

Taciana Teodoro (foto: Divulgação)

Depois de pular uma temporada, no próximo sábado (4/09), o BPFD volta a acontecer, mas no modelo on-line, com o tema “Eu amo o Barro Preto – Completo para você”, chancela da Ascopab e do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sintecava BH) e parceria com empresários da região. A décima edição conta com o patrocínio da Belotur, apoios da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL-BH, Edifício Mondrian e Faculdade Estácio de Sá.

Parthenon (foto: Divulgação)





Retomada A organização e produção é da Top Agency, sob o comando de Taciana Teodoro, e o evento lançará as coleções para a primavera-verão de 30 marcas instaladas no bairro, apresentando as principais inspirações para a temporada das flores e do sol.

“O BPFD é muito importante para o comércio local, destaca as empresas, chama a atenção do cliente, lojistas e revendedores, principalmente no momento. Essa retomada do evento, que não foi realizado no ano passado devido à pandemia, coincide com a retomada dos negócios. Acredito em um mercado mais promissor para o final do ano”, ressalta José Paulino Pires, atual presidente da associação e dono da Lay Jeans, uma das mais antigas indústrias do lugar.

Coleções masculinas também estarão na passarela (foto: Divulgação)

Juntamente com o empresário Lúcio Faria, vice-presidente da instituição – ele ocupa também o cargo de vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio/MG), ele é o entrevistado da jornalista Renata Marques na versão on-line do BPFD, revelando fatos da história da região que viram crescer e prosperar. Lúcio é proprietário da Fama Aviamentos, mas muito antes disso, aos 12 anos, jogava e treinava futebol nas divisões do Cruzeiro Esporte Clube; dois anos depois, engatou trabalho nas Linhas Corrente, chegando a assistente e vendedor industrial da marca, justamente nesse bairro. Foi assim, como vendedor e empreendedor, com a criação da Fama, que ele conheceu e conviveu com os personagens mais importantes do local e acompanhou a transformação do Barro Preto e sua ascensão a polo de moda de Belo Horizonte. Conheceu, inclusive, José Paulino, companheiro de chapa na Ascobap.

Ambos relembram que tudo começou em torno do desejo provocado pela calça Lee, um ideal estético revolucionário mundial. “Há cerca de 40 anos, comprei uma fábrica de um revendedor, a Lay Jeans, para confeccionar imitações do modelo da Lee. Na época, era uma calça muito dura; atualmente, a tecnologia evoluiu tanto em termos de qualidade do tecido quanto dos estilos: você tem o jeans lavado, o decorado, o manchado, com lycra ou 100% algodão”, pontua Paulino, cuja indústria lança quatro coleções por ano com produção terceirizada em várias cidades do interior de Minas.

Lúcio acrescenta que o sucesso de uma empresa chamada Macguirre, localizada no Edifício JK e uma das pioneiras na cópia da calça Lee, teria sido o estopim para que muitas marcas se animassem a trabalhar com a matéria-prima, no bairro. O interesse cresceu, assim como a produção, despertando a atenção das caravanas que vinham comprar roupas na capital, principalmente do Nordeste.

Da sua cabeça saem nomes que se tornaram referência no jeanswear nesse período, alguns no mercado até hoje, como a própria Lay Jeans, Parthenon, DBZ, Cláudia Rabelo, Vila Jeans, Latifúndio, Banana Brasil. No setor casual, a Babita, com várias unidades, a R3, hoje Romaria, a Vida Nua são outros bons exemplos. A feira Minas Mostra Mulher, promovida por Nilso Farias, deu fôlego para muitas empresas congêneres.

A força do trabalho feminino consolidada nos anos 1980 e concentrada nessa área também foi muito importante para a expansão dos negócios, gerando empregos diretos e indiretos. E o sistema de sacoleiras, instituído no Barro Preto, era outro diferencial nessa época, assim como o surgimento das facções que terceirizavam a produção em cidades do interior mineiro.

“A Ascopab foi consequência dessa movimentação, abraçada por vários confeccionistas. Realizamos muitas as ações na defesa dos associados e do comércio da região”, observa Paulino. Entre elas, a criação do slogan “Eu amo o Barro Preto”, com suporte de 70 placas de outdoors, publicidade back bus e em jornais de Belo Horizonte. Os contatos com outras instituições e a articulação política sempre tiveram presentes na agenda como forma de atuar positivamente a favor do segmento.

Taciana Teodoro explica que, ao longo de suas edições, o BPFD fez sucesso com os desfiles realizados na rua, várias ações voltadas para o público. “Começamos timidamente com um primeiro desfile na Praça Raul Soares. Os atacadistas foram se interessando em participar. Além de divulgar e comercializar a moda, a programação do evento sempre se mirou nos valores de sustentabilidade, responsabilidade social, cidadania, inclusão, sem esquecer o lado do entretenimento”.

Ela lembra que, além da apresentação das coleções, nos anos anteriores, eram oferecidas outras atrações, como praça de alimentação, food trucks de produtores locais, oficinas e apresentações artísticas. Em resumo: um dia destacando moda, tradição, negócios e diversão, ampliando o conceito democrático que sempre fez parte da filosofia do bairro. “Considero essa versão on-line um ensaio para o evento presencial, que, com certeza, acontecerá em setembro de 2022”, explica.

O Barro Preto Fashion Day poderá ser conferido no canal do Youtube da Ascobape, às 19h, no próximo sábado (4/09).