Modelos brasileiras brilham no exterior

A temporada de moda spring-summer 2024 segue a todo vapor no hemisfério norte. No vai e vem das passarelas, além das roupas, as consagradas top models e as new faces chamam atenção, e muitas delas são representantes do nosso país. Conheçam que são os destaques da vez:





Carol Trentini





Representando a geração de supermodelos brasileiras, Carol Trentini foi presença em algumas das mais disputadas passarelas. A top gaúcha desfilou para Moschino, Missoni e Etro , além de ter fechado a apresentação da Max Mara. Com mais de 20 anos de carreira, Trentini é representada pela WAY Model e segue a todo vapor no circuito internacional, ranqueada ‘Ícone da Moda’ e ‘Top 50’, é das modelos mais prestigiadas do planeta.





Kerolyn Soares





Neotop que desponta, Kerolyn Soares foi eleita para desfilar para Fendi e Missoni. A sul-mato-grossense de 25 anos é ranqueada entre as 50 maiores modelos do mundo pelo Models.com e figurou na recente ‘Hot List’ do mesmo portal. Foi descoberta em 2018 e virou aposta da agência Another. Já fez campanhas e desfiles para Prada, Chanel, Versace, Balenciaga, Moschino, Yves Saint Laurent, Balmain, Missoni, Calvin Klein, Hermès, Mugler e Givenchy, entre outras infindáveis.

Emilly Nunes (foto: Divulgação)





Emilly Nunes





A modelo Emilly Nunes roubou a cena desfilando para grifes como Diesel, Genny e GCDS. Descendente de indígenas da comunidade Aruans, a jovem de 24 anos foi criada entre Belém e a paradisíaca Ilha de Marajó. Antes do sucesso na moda, Emilly trabalhou em supermercado e como vendedora de empresa de telefonia, até despontar como um dos nomes do momento da WAY Model. Já estrelou capas de revistas, além de ter sido recordista da São Paulo Fashion Week.

Ana Portela (foto: Divulgação)





Ana Portela





Estreante na temporada de moda internacional, Ana Portela trabalhava como trancista, até virar modelo. Na Itália, abriu o desfile da poderosa Missoni, e desfilou para a Etro. Nascida em Salvador, Ana tem 18 anos e começou a carreira há pouco mais de um ano, após ser revelada pela Another Agency. Hoje, consagra-se novo rosto brasileiro a conquistar as passarelas mundo afora. Foi recordista da São Paulo Fashion Week, quando totalizou 21 desfiles.

Rita Carreira (foto: Divulgação)

Rita Carreira





Debutando nas passarelas italianas, foi um dos destaques da estreia da estilista brasileira Karoline Vitto, em Milão. Nascida em Diadema (SP), Rita, da JOY Management é modelo desde 2011. Iniciou a trajetória em um mercado onde corpos diversos eram pouco vistos em campanhas e passarelas. Já desfilou para Carolina Herrera, no Rio de Janeiro. A performance rara rendeu-lhe a inclusão na prestigiada “Forbes Under 30”, além do ranking “Instagram Global”, onde é citada como uma das mulheres com mais potente voz em prol do movimento body positive no Brasil.









Gabrielly Antunes





Nascida em São Paulo, Gabrielly Antunes, de 19 anos, foi eleita para os desfiles da Dolce & Gabbana e da Ferrari Style. Atuando na moda há pouco mais de um ano, a jovem deixou para trás o trabalho no pet shop para brilhar nas passarelas mundo afora. A modelo foi revelada pela WAY Model e já havia chamado atenção nos desfiles da São Paulo Fashion Week. No currículo internacional, já coleciona trabalhos para grifes como Maison Margiela, Blumarine, Philosophy e Etro.





Carliane Paixão





A jovem paraense foi eleita para desfilar para grifes como Bottega Veneta e Maison Margiela. Nome recorrente nas temporadas internacionais, Carliane reúne trabalhos para Hermés, Helmut Lang e Diesel, entre outras. No Brasil, é aposta da agência JOY Management. n