'Brasilcore': a nova tendência que está dominando as vitrines

Popular nas redes sociais desde o início do ano, o Brasilcore se popularizou entre brasileiros, como a modelo Juliana Nalu, e gringos, como a modelo Hailey Bieber, que é filha de brasileira.





O principal ponto do estilo é unir a estética brasileira - sol, caipirinha, Carnaval, futebol - em peças de roupa, como croppeds, blusas e shorts de futebol (seja de um time com as cores azul e amarelo ou da seleção brasileira), crochê, biquinis, miçangas e óculos espelhados.

Por isso, o Brasilcore vai muito além de roupas: é um estilo de consumo. Nas redes sociais, influenciadores e modelos postam fotos com produtos tipicamente brasileiros, como biscoito de polvilho, água de coco direto da fruta, chinelos havaianas com a bandeira do Brasil, canga com a bandeira do país, futevôlei na praia, tomar sol na laje, entre outros.

Memes

Como o Brasil não é o Brasil sem memes, os brasileiros já fizeram brincadeiras com o estilo na rede social. Fotos de cachorros, crianças fazendo gracinhas e roupas engraçadas.

procurei brasil core no pinterest e apareceu essa foto

realmente, mais brasileiro impossível pic.twitter.com/65ytSz75DH %u2014 gatos são vida (@tialoucadosgato) November 3, 2022

ni-ki exala brasilcore nascido no interior do rj https://t.co/ode9cQbaya %u2014 maria %uD83E%uDDCB (@SOURJ4Y) November 6, 2022

Críticas

Alguns perfis nas redes sociais criticam o Brasilcore e afirmam que o estilo é “uma apropriação do estilo da periferia brasileira”.

Brasil core é a maior palhaçada já inventada, puta apropriação cultural da estética da favela %u2014 Carla Magno%uD83D%uDCCC (@camaagno) October 25, 2022 As empresas que convidam galera branca hetero privilegiada pra fazer ensaio num barzinho com estética Brasil core, está no mesmo patamar que a Arezzo convidando jade picon pra estampar coleção de cultura africana %u2014 Dennercessário (@umdennerai) November 10, 2022

A Copa do Mundo catalisou a popularização do Brasilcore, um estilo inspirado na estética brasileira que usa das cores e elementos da bandeira do Brasil. A palavra é uma mistura de Brasil com a palavra “core”, que significa centro.