Havaianas e a Farm e a nova collab para Alto Verão 2022

Depois do sucesso alcançado no verão passado, que atingiu sold out no e-commerce da Farm em 30 minutos, as Havaianas e a Farm fizeram nova collab para Alto Verão 2022. Com portfólio mais robusto, a dupla trouxe nove modelos inéditos com numeração estendida até o 45/46 e vendas nos Estados Unidos e Europa.

Para eles

(foto: Guto Costa) A marca masculina Amil Confecções lançou sua coleção verão 2022 com um mix de produtos composto por camisas sociais, calças, bermudas e shorts, dedicando-se à qualidade, sofisticação e inovação de seus produtos. Além das camisas, as bermudas e calças em sarja são grandes sucessos da marca. O short e a calça tactel para os que preferem um ar mais esportivo, fazem do dia a dia um look com bastante conforto.

Whish

(foto: Divulgação) A Lacoste lançou uma coleção feita especialmente para o mercado brasileiro, a "Wish Edition", com uma releitura dos clássicos da marca inspirados em tons de branco para desejar boas energias. Para unir o DNA fashion sport da marca, a clássica camisa polo é repensada com o icônico crocodilo aplicado em um trabalho de patchwork em tons de dourado, cobre e prateado. Mas o must são as polos brancas com barra em degradê.

Collab

(foto: Divulgação) A Pantys, primeira marca de calcinhas absorventes do Brasil e única clinicamente testada do mundo, em parceria com a Triya, marca de beachwear com DNA vibrante e colorido, lança sua primeira collab para celebrar o verão. Unindo o melhor da praia com a tecnologia absorvente, as marcas levantam a bandeira de que é possível aproveitar o verão estando menstruada, sem perder a leveza e o conforto que a estação traz. Com seis peças, entre maiôs e biquínis, a novidade é indicada para fluxo leve e chega aos consumidores nas cores rosa pink, preto e animal print.