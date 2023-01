Mulher viraliza ao preparar cabeça de ovelha assada

Nas imagens, ela mostra detalhes da receita até o prato finalizado. (foto: Reprodução/Redes sociais) O vídeo em que uma mulher prepara cabeça de ovelha assada para alimentar-se viralizou nas redes sociais, nesta semana. A receita chocou o público, no entanto, a gaúcha afirmou que a prática de aproveitar o crânio do animal, já que a ovelha foi abatida, é comum em sua região.





“Nós fomos criados comendo cabeça de ovelha assada e, como no Natal a gente comprou uma ovelha, o Junior pediu para vir a cabeça. Talvez algumas pessoas fiquem chocadas, mas aqui para gente é normal", introduz Fabieli Luiz.

Internet reage

Não demorou muito para que o vídeo se espalhasse na rede social. O conteúdo conta com mais de 1,7 milhão de visualizações e diversos comentários de usuários espantados e mesmo que a maioria tenha afirmado estar traumatizada, teve quem defende a diversidade cultural.





“Chocada em como a nossa gastronomia é peculiar e diversificada.”, comentou um perfil.





O vídeo chegou até o twitter com a reação de um outro usuário, que deixou o conteúdo mais engraçado. Nos comentários, as expressões do homem enquanto assiste o preparo da receita fez com que o público ficasse menos apavorado.





“Deus me perdoe por ter rido, mas foi com a reação do carinha”, destaca uma página no Twitter.

Deus me perdoe por ter rido, mas foi com a reação do carinha





Reforçando a história de Fabieli, um perfil identificado como Lucy contou sua experiência morando no interior do Paraná. Segundo ela, ovelha não é o único animal que faz parte da culinária.





“É super normal aqui.Eu sou de SP e moro agora no interior do Paraná, os caras aqui comem pombo,tipo, terça feira à tarde. Sabe, cultura brasileira né”, afirma Lucy.

É super normal aqui.Eu sou de SP e moro agora no interior do Paraná, os caras aqui comem pombo,tipo, terça feira à tarde sabe cultura brasileira né