Registros de Janja na posse de Lula ganham narrativa fictícia e viralizam

Não demorou muito para que a edição chegasse até Janja. A paranaense riu da situação criada pelos admiradores. (foto: Reprodução/Ricardo Stuckert + Redes sociais )

Uma releitura do comportamento da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, na posse de seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viralizou nesta quarta-feira (4/1). No vídeo, um internauta supôs os pensamentos de Janja durante o evento, que aconteceu no último domingo (1º/1). Os usuários no twitter se divertiram com o conteúdo e o definiram como “muito bom”.