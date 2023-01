Bela Gil troca beijos com rapper Rael durante posse de Lula

Bela Gil e Rael curtiram o show da banda Baiana System juntinhos (foto: Divulgação)

A chef de cozinha Bela Gil, que fez parte do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição de Lula, aproveitou a festa da posse do presidente para trocar beijos com o rapper Rael.



A filha de Gilberto Gil e o cantor teriam trocado carícias durante a apresentação da banda Baiana System, no Festival do Futuro . As informações são do jornal Extra, que publicou que todos ao redor do casal presenciaram o momento dos beijos.



Bela chegou a publicar uma foto da plateia, em que Rael aparece. "Só vem, carnaval 2023", disse ela em story do Instagram.



Bela Gil postou um stories com Rael durante a posse (foto: Reprodução/ Instagram)

Bela Gil é casada há mais de 10 anos com o designer João Paulo Damasi. Os dois têm dois filhos e, no ano passado, assumiram ter um relacionamento aberto.



"Muita gente acha ruim e algo promíscuo, mas acredito que estamos caminhando para uma sociedade mais livre nesse sentido e acho que a não-monogamia estará mais presente ao longo do tempo", disse Bela em entrevista ao Blog Garotas Estúpidas.