Look de Janja na posse de Lula é destaque na internet

A Moda fala para muito além da roupa. A Moda é cheia de significado social. Enquanto as pessoas estão debatendo se gostaram ou não da roupa da Janja, ela fez história ao ser a primeira mulher a não usar vestido numa posse presidencial.

Isso é além do gosto de vocês. %u2014 Dafne Araujo (@aradafnee) January 1, 2023

A história sendo escrita!

Muito do vestuário dito feminino dentro do espaço político vai ser quebrado por Janja e para a #PosseDoPovo o look vai ser o marco dessa era, Janja dispensou o vestido e optou por um conjunto de terno e calça de Helô Rocha em crepe de seda tingida. pic.twitter.com/MvBYHPkffe %u2014 Felipe Vasconcelos, a Chernobycha fashion victim (@fiajeans) January 1, 2023

Representatividade nos detalhes

Pela primeira vez em uma solenidade de posse presidencial, a mulher de um presidente escolheu peças que não fossem um vestido para prestigiar a celebração. No Twitter, os usuários afirmam que a socióloga, filiada ao Partido dos Trabalhadores, teve um propósito além do vestuário: destacar seu posicionamento social e político.“A Moda fala para muito além da roupa. A Moda é cheia de significado social. Enquanto as pessoas estão debatendo se gostaram ou não da roupa da Janja, ela fez história ao ser a primeira mulher a não usar vestido numa posse presidencial. Isso é além do gosto de vocês”, afirmou a professora e socióloga Dafne Araújo, em seu perfil.O blogueiro Felipe Vasconcelos, que escreve sobre moda no portal FFW, ressaltou que a decisão da primeira-dama quebra os padrões e se torna “um marco dessa era”.“Muito do vestuário dito feminino dentro do espaço político vai ser quebrado por Janja e para a #PosseDoPovo o look vai ser o marco dessa era”.Outras pessoas destacaram que o uso de um terno de seda com colete e calça reafirma a postura da paranaense. “Janja, ao invés de usar um vestido, deixa claro o que podemos esperar dela nesses quatro anos: uma primeira dama ativa, em trabalho e opinião. Look Político e elegante”.A primeira-dama Rosângela Lula da Silva esteve ao lado de Lula no Planalto com peças exclusivas da designer gaúcha Helô Rocha. O conjunto tem detalhes assinados pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte.