Felipe Neto sobre bolsonarismo: 'É preciso enfrentá-lo todos os dias'

Felipe Neto foi um dos principais apoiadores da campanha de Lula nas redes sociais (foto: AFP PHOTO-PLAY9)

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto denunciou, em seu perfil no Twitter, uma informação falsa sobre os ministros escolhidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma sequência de publicações, ele afirma que grupos bolsonaristas estão divulgando uma lista de processos na Justiça aos quais os escolhidos do petista respondem com números que não condizem a acusações reais feitas aos ministros.