Janones revela que lançará livro em março: 'Janonismo cultural'

Janones pretende lançar obra literária ainda no primeiro semestre neste ano (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Não comprem nenhum. Guardem a grana pra comprar o Janonismo Cultural, que estou terminando de escrever e será lançado em março pela editora record! %uD83D%uDE2C %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) January 4, 2023

Entenda o 'Janonismo Cultural'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse, nesta quarta-feira (4/1), que vai lançar um livro sobre a tática utilizada por ele na internet. A obra, segundo o parlamentar, vai se chamar "Janonismo Cultural". A expressão foi cunhada na web para se referir à forma como o político, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lida, nas redes sociais, com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).A revelação de Janones foi feita após a página "Choquei" perguntar, no Twitter, se internautas comprariam os livros "Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido", "Suzane: assassina e manipuladora" e "Flordelis: a pastora do Diabo". As três obras, de Ulisses Campbell, tratam de mulheres que foram acusadas de crimes pelo Poder Judiciário."Não comprem nenhum (dos três livros). Guardem a grana pra comprar o "Janonismo Cultural", que estou terminando de escrever e será lançado em março pela Editora Record", escreveu o deputado.No ano passado, Janones chegou a mandar fazer camisetas contendo o termo "Janonismo Cultural". Depois da explosão nas redes, ele assumiu a expressão e passou a utilizá-la.Janones trabalhava para viabilizar uma candidatura própria a presidente quando resolveu abrir mão da ideia e apoiar Lula. Durante a campanha, atuou como uma espécie de "soldado digital" do petista. Nas redes, o deputado se refere a Bolsonaro com palavras fortes, como "vagabundo". Ele aproveita o alcance para difundir também materiais negativos sobre o ex-presidente.Em outubro, ele explicou ao"A gente precisava criar uma maior proximidade de Lula com seu eleitorado e também lutar com as armas deles (apoiadores de Bolsonaro). De forma ética, tentando evitar a divulgação de notícias falsas, mas utilizando as mesmas armas deles, com técnicas de guerrilha. Conseguimos desempenhar isso bem no primeiro turno", ponderou, à época.A estratégia de Janones, de fato, seguiu alguns pilares vistos em publicações bolsonaristas. Ao longo do período eleitoral, utilizou palavras como "urgente" e "exclusivo" para chamar atenção dos internautas, mas recorre ao futuro do pretérito por meio de expressões como "estaria" e "poderia" para deixar no ar pontos sobre Bolsonaro, sem cravar afirmações e, assim, dar brechas a ações judiciais.