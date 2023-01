Ministro, Alckmin critica 'descaso' de Bolsonaro e prega reindustrialização

Alckmin (foto) vai acumular as funções de vice-presidente e ministro responsável pelo setor industrial (foto: EVARISTO SA / AFP)

Sob os olhares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu, nesta quarta-feira (4/1), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ao tomar posse do cargo, durante solenidade em Brasília, Alckmin (PSB) pegou a necessidade de reindustrializar o país e aumentar a participação do setor na composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O novo ministro apontou "descaso" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ante a área industrial."Ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial ou não recuperará um caminho de crescimento sustentável, gerador de emprego e distribuidor de renda", disse.Alckmin fez uma retrospecto da participação da participação da área industrial na economia brasileira e afirmou que, durante a década de 1980, o setor, excluídas as indústrias extrativas, as fábricas correspondiam a cerca de 20% do PIB. Em 2020, contudo, a fatia foi reduzida a 11,3%.

LEIA: Lula chegou com espírito de revanche, diz Mourão

"Entre 1980 e 2020, a indústria dos Estados Unidos mais do que dobrou de tamanho; a do mundo, ficou três vezes maior; a da China, 47 vezes maior. Mas a do Brasil, cresceu apenas 20%", lamentou.



Bolsonaro extinguiu o MDIC e atribuiu os trabalhos da pasta ao antigo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Segundo o vice-presidente, a recriação pode aprimorar o apoio governamental aos envolvidos no processo industrial. Ele prometeu trabalho conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), liderado por Aloizio Mercadante (PT).



"Depois de quatro anos de descaso, má gestão pública e desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a criação desse ministério, como medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento, como ocorreu em seus governos bem-sucedidos", festejou.



Lema federal pauta posse

Durante o discurso de posse, Alckmin citou o lema do novo governo federal: "união e reconstrução". Ex-governador de São Paulo, o socialista tem bom trânsito com interlocutores ligados à indústria nacional."O esforço de reindustrializar o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor, e de incluir os trabalhadores em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo", assegurou.Segundo ele, o incentivo à produção industrial precisa ocorrer para garantir "justiça social". "A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável", pregou.Alckmin disse crer que o Brasil pode ser protagonista da "descarbonização" da economia global. Por isso, projetou a construção de pontes com Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente A pasta de Indústria e Comércio terá, inclusive, uma secretaria voltada ao incentivo à economia verde. A ideia inicial de Lula era entregar o MDIC a um representante do setor empresarial. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, chegou a se reunir com o petista para tratar do tema. Filho do ex-vice-presidente José Alencar, ele recusou o convite. A tarefa, então, foi repassada a Alckmin.