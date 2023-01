Lula convoca os 37 ministros para primeira reunião no Planalto

No encontro, o petista deve discutir com os ministros as principais medidas para a gestão, especialmente nos 100 primeiros dias (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou o primeiro escalão do governo para a primeira reunião na próxima sexta-feira (6/1). Os convites foram enviados aos 37 ministros, que tomam posse durante a semana.





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por exemplo, anunciou um recadastramento de armas e a criação de um grupo de trabalho interministerial para reavaliar a regulamentação de armamentos no Brasil. Já o novo chanceler, Mauro Vieira, declarou que "o Brasil está de volta" e que o país deve retomar o protagonismo no cenário internacional.

A reunião ministerial está marcada para as 9h30 desta sexta, no Palácio do Planalto. Até quinta (5), todos os ministros já devem estar empossados, sendo a chefe da pasta do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a última com solenidade marcada.